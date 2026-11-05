Quiebra de cientos de millones de pesos y miles de usuarios afectados

La entidad atraviesa una grave crisis económica y financiera, con un concurso de acreedores y deudas millonarias. La situación genera incertidumbre entre los asociados, especialmente pacientes oncológicos, diabéticos y adultos mayores que necesitan garantizar la continuidad de sus tratamientos.

La delicada situación que atraviesa la Mutual SM Salud genera una profunda preocupación en Esperanza, San Carlos Centro y toda la región. La entidad, que durante años brindó cobertura sanitaria a miles de asociados, enfrenta una grave crisis económica y financiera, luego de presentarse en concurso de acreedores y acumular deudas que, según la información conocida, alcanzarían varios cientos de millones de pesos.

El escenario ha dejado a numerosos afiliados en una situación de incertidumbre respecto de la continuidad de sus prestaciones médicas, la provisión de medicamentos y el acceso a tratamientos.

Se estima que alrededor de 3.000 personas resultarían afectadas en Esperanza, mientras que en San Carlos Centro la cifra se aproximaría a los 1.000 asociados. En esta última ciudad, SM Salud contaba con oficinas ubicadas en calle Rivadavia 1375, desde donde atendía las necesidades de sus afiliados.

La crisis de la entidad representa un problema de gran magnitud para ambas comunidades, especialmente por la cantidad de familias que dependían de sus servicios de salud.

Pacientes con tratamientos médicos en una situación de incertidumbre

Uno de los aspectos más preocupantes es la situación de aquellos asociados que padecen enfermedades crónicas o requieren atención médica permanente.

Entre los afectados se encuentran pacientes oncológicos, personas con diabetes y adultos mayores que necesitan controles periódicos, medicamentos y tratamientos específicos.

Muchos de ellos buscan incorporarse a otras obras sociales para garantizar la continuidad de su atención. Sin embargo, según las dificultades manifestadas por los propios afiliados, no todos encuentran respuestas favorables, lo que profundiza la incertidumbre.

La preocupación no se limita a la discontinuidad de los servicios, sino también a los obstáculos que enfrentan algunos asociados para acceder a una nueva cobertura.

Esta situación resulta especialmente delicada para quienes no pueden interrumpir sus tratamientos médicos y necesitan respuestas urgentes.

Qué deben hacer los asociados de SM Salud

Ante este escenario, el Consejo de Administración de Mutual SM Salud difundió una serie de recomendaciones destinadas a orientar a los asociados sobre los pasos que deben seguir según su situación particular.

1. Asociados que cuentan con otra obra social

Aquellas personas que también tengan cobertura de OSMEDICA, PAMI, IAPOS u otra obra social deberán verificar a la mayor brevedad su situación afiliatoria.

Asimismo, se recomienda consultar los mecanismos disponibles para canalizar, a través de esas coberturas, las consultas médicas, autorizaciones, medicamentos, prácticas y tratamientos que necesiten.

2. Asociados monotributistas

Quienes cuenten con cobertura de salud derivada de su condición de monotributistas deberán verificar cuál es el agente de salud al que se encuentran afiliados.

También tendrán que informarse sobre las alternativas previstas por la normativa vigente para garantizar el acceso a las prestaciones correspondientes.

3. Asociados que solamente cuentan con SM Salud

La entidad invitó especialmente a quienes no poseen otra cobertura médica, desconocen su situación afiliatoria o tienen dudas sobre cómo continuar con sus prestaciones a acercarse a la sede de Mutual SM Salud.

Allí, según lo informado en el comunicado, podrán recibir información y orientación respecto de su situación particular y las alternativas disponibles.

El Consejo de Administración solicitó a todos los asociados que no demoren estas consultas, con el objetivo de analizar con anticipación las posibilidades existentes en cada caso. (Fuente Esperanza Día x Día)

Denuncias y reclamos ante organismos oficiales

La situación también motivó la presentación de reclamos y denuncias por parte de afiliados ante la Defensoría del Pueblo y otros organismos, con el propósito de obtener respuestas y garantizar la continuidad de las coberturas médicas.

Entre las principales preocupaciones se encuentran los tratamientos que actualmente reciben numerosos pacientes y las dificultades para conseguir una alternativa de atención.

La crisis de SM Salud tiene un impacto significativo en Esperanza y San Carlos Centro, donde la entidad constituía una de las opciones de cobertura sanitaria para una importante cantidad de vecinos.

Más allá de las consecuencias económicas del concurso de acreedores y de las deudas acumuladas, el problema central para los asociados es la posibilidad de continuar recibiendo la atención médica que necesitan.

Mientras se intenta encontrar una salida a esta situación, los afiliados de Esperanza, San Carlos Centro y zona permanecen pendientes de respuestas concretas que permitan garantizar su acceso a los servicios de salud.

La continuidad de los tratamientos, especialmente en pacientes con enfermedades graves o crónicas, aparece como una de las cuestiones más urgentes que deberán resolverse.