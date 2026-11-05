La Comuna de San Carlos Sud llama a Licitación Pública para la compra de hormigón

La Comuna de San Carlos Sud llama a Licitación Pública N° 10/2026 Ordenanza N° 1711/26 para la compra de hormigón.

OBJETO: Compra de 200 m3 “hormigón elaborado h25” y 30 m3 “hormigón elaborado h21”, conforme a las especificaciones técnicas contenidas en el pliego de bases y condiciones.

VENTA DE PLIEGO: Desde el día 5 de Noviembre de 2026 hasta el día 19 de Noviembre de 2026 en la Comuna de San Carlos Sud, ubicada en calle 9 de Julio 626 de esa localidad, Departamento Las Colonias, Provincia de Santa Fe, en días y horarios administrativos de 7 h. a 12,30h.

RECEPCIÓN DE OFERTAS: Hasta las 9 h. del día 19 de Noviembre de 2026, en la Comuna de San Carlos Sud.

FECHA DE APERTURA: 19 de Noviembre de 2026, a las 10 h. en la Comuna de San Carlos Sud.

VALOR DEL PLIEGO: $5.000,00.- (cinco mil con 00/100.-)

LUGAR DE PRESENTACIÓN: Las ofertas deberán ser presentadas en la Comuna de San Carlos Sud, ubicada en calle 9 de Julio 626 de esa localidad, Departamento Las Colonias, Provincia de Santa Fe, en horas hábiles de oficina, hasta la fecha indicada.