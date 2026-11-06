Prevención y recomendaciones ante la posible llegada del fenómeno de “El Niño”

Ante la posible incidencia del fenómeno climático de El Niño, desde la Comuna de San Carlos Sud compartimos una serie de recomendaciones e información importante para la comunidad, con el objetivo de promover la prevención y estar preparados ante eventuales condiciones climáticas adversas.
Locales06 de noviembre de 2026

Ante la posible incidencia del fenómeno climático de El Niño, desde la Comuna de San Carlos Sud compartimos una serie de recomendaciones e información importante para la comunidad, con el objetivo de promover la prevención y estar preparados ante eventuales condiciones climáticas adversas.

Ante una situación de emergencia, comunicarse a cualquiera de los siguientes teléfonos:

- 101: Policía.
- 100: Bomberos.

Se considera una emergencia toda situación que implique un riesgo inminente para la vida o la integridad de las personas, como ingreso de agua en viviendas, caída de árboles, postes o cables eléctricos, estructuras con riesgo de derrumbe o personas que requieran asistencia y rescate.

Solicitamos a los vecinos hacer un uso responsable de las líneas de emergencia, manteniéndolas disponibles para atender las situaciones que realmente lo requieran.

La prevención y la responsabilidad de todos son fundamentales para cuidar a nuestra comunidad.

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