Ofertas Judiciales Planta Cenci S.A.

EDICTO: Por disposición del Sr. Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de la ciudad de Santa Fe, Dr. Carlos Federico Marcolín, Secretaría del Dr. Pablo Cristian Silvestrini, se hace saber que en los autos caratulados “QUESTA RIVAS, ESTEBAN ALEJANDRO (SÍNDICO) S/ INCIDENTE DE REALIZACIÓN DE BIENES EN AUTOS ‘CENCI S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO - HOY QUIEBRA’ (EXPTE. 11/2012)” - CUIJ N° 21-02026540-7.

Habiéndose frustrado las modalidades de realización dispuestas con anterioridad (licitación pública y subasta pública), se ha ordenado por resolución de fecha 02 de noviembre de 2026, en los términos de los arts. 203 y 213 de la Ley 24.522, hacer saber que se han recibido DOS (2) OFERTAS para la adquisición del activo de la fallida, y que por el plazo de CINCO (5) DÍAS contados desde la publicación del presente edicto se recibirán otras ofertas que se quisieren presentar.

Transcurrido dicho plazo, se procederá a la adjudicación a quien resulte mejor oferente. Activo objeto de venta: en bloque, el inmueble que conforma la planta industrial de la fallida, sito en calle Suchón 228/240 de la ciudad de San Carlos Centro, Departamento Las Colonias, Provincia de Santa Fe, compuesto por nueve (9) parcelas con una superficie total aproximada de 5.200 m², ubicado en la esquina de las calles Suchón y Suipacha, identificadas con las Partidas Inmobiliarias N° 09-35-00-094279/0000-4, 09-35-00-094278/0000-5, 09-35-00-094277/0002, 09-35-00-910519/0000, 09-35-00-094274/0000-9, 09-35-00-094275/0000-8, 09-35-00-094273/0000-0, 09-35-00-094272/0005 y 09-35-00-094276/0000-7; junto con la totalidad de los bienes muebles existentes en su interior, con las exclusiones dispuestas en autos.

Los bienes muebles registrables se venden como descarte o desarme. Demás datos de dominio, constataciones y condiciones obran en el expediente, que podrá ser consultado por los interesados.

Informes: Por secretaría del Juzgado: [email protected] [email protected] / Tel: 342-4586502 - Síndico C.P.N. Esteban Alejandro Qüesta Rivas - Tel: 342-6128452 /3426133129.- SANTA FE, de noviembre de 2026.-