Una nueva unidad se incorpora a la prestación de servicios

Ofertas Judiciales Planta Cenci S.A.Locales11 de noviembre de 2026
EDICTO: Por disposición del Sr. Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de la ciudad de Santa Fe, Dr. Carlos Federico Marcolín, Secretaría del Dr. Pablo Cristian Silvestrini, se hace saber que en los autos caratulados “QUESTA RIVAS, ESTEBAN ALEJANDRO (SÍNDICO) S/ INCIDENTE DE REALIZACIÓN DE BIENES EN AUTOS ‘CENCI S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO - HOY QUIEBRA’ (EXPTE. 11/2012)” - CUIJ N° 21-02026540-7.