San Carlos Limpio, conexión reciclado sigue creciendo

En el marco del PROGRAMA “SAN CARLOS LIMPIO / CONEXIÓN RECICLADO” que cubre la totalidad de la planta urbana, continúa incrementándose notablemente la recolección diferenciada de residuos. Ello, como consecuencia de la separación domiciliaria de inorgánicos o reciclables y húmedos u orgánicos que se realiza en los hogares y de la ardua la tarea desarrollada en el galpón destinado a la Separación y el Procesamiento, contando con el equipamiento y los recursos humanos que hacen posible funcione a pleno y en óptimas condiciones.
Locales11 de noviembre de 2026
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En el marco del PROGRAMA “SAN CARLOS LIMPIO / CONEXIÓN RECICLADO” que cubre la totalidad de la planta urbana, continúa incrementándose notablemente la recolección diferenciada de residuos. Ello, como consecuencia de la separación domiciliaria de inorgánicos o reciclables y húmedos u orgánicos que se realiza en los hogares y de la ardua la tarea desarrollada en el galpón destinado a la Separación y el Procesamiento, contando con el equipamiento y los recursos humanos que hacen posible funcione a pleno y en óptimas condiciones.

De esta manera, el material reutilizable es clasificado para su venta y reinsertado en el proceso productivo, habiéndose concretado recientemente la entrega de 20.800 kg. de material pet y latas de aluminio.  

"Como siempre decimos somos ejemplo de ciudad amigable con el medio ambiente en toda la Provincia por haber implementado este Programa hace ya casi 10 años y haber logrado su continuidad y profundización en el tiempo que es lo más difícil. Seguimos avanzando a paso firme con el proyecto de gestión integral de residuos sólidos urbanos -GIRSU- para la disposición final de lo no reciclable aún pendiente de aprobación por parte del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático”, expresó el Intendente Juan José Placenzotti.

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