Del tablero de dibujo a los datos: la tecnología transforma la arquitectura y la construcción en Brasil

El desarrollo de un emprendimiento inmobiliario comienza mucho antes de que una máquina ingrese al terreno. Analizar la viabilidad del área, comprender las normativas urbanísticas, definir la implantación, coordinar diferentes proyectos y organizar la información que se utilizará durante la ejecución forman parte de un proceso que se ha vuelto cada vez más tecnológico en Brasil.
Interés General28 de octubre de 2026
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Por Daniela Montenegro

Para el empresario y director de proyectos brasileño João Vinicius Alves Maciel, quien cuenta con aproximadamente 18 años de experiencia en el sector de Arquitectura, Ingeniería y Construcción, la principal transformación radica precisamente en la integración entre los conocimientos técnicos tradicionales y las nuevas herramientas digitales.

La tecnología cambió profundamente la cantidad de información que podemos reunir y analizar durante un proyecto. Sin embargo, la construcción sigue requiriendo conocimientos sobre el terreno, las normativas urbanísticas, la infraestructura y las condiciones reales de ejecución”, afirma Maciel.

Al frente de VD Solutions, João trabaja en el desarrollo y la coordinación de emprendimientos residenciales, comerciales, industriales, turísticos y urbanos. Su experiencia abarca desde estudios de viabilidad e implantación hasta infraestructura, coordinación interdisciplinaria de proyectos, BIM, relevamientos con drones y visualización arquitectónica.

En la práctica, esto significa abordar un emprendimiento como un conjunto de decisiones interconectadas.

Un proyecto no comienza únicamente con el diseño de un edificio. Antes de eso, necesitamos comprender el potencial del terreno, las limitaciones existentes, la implantación, la infraestructura necesaria y cómo van a trabajar en conjunto las diferentes disciplinas”, explica.

Este proceso también está atravesado por las particularidades de las ciudades brasileñas. João participó como consejero en la elaboración de normativas técnicas municipales en el estado de São Paulo, relacionadas con los procesos de urbanización y las directrices utilizadas por las áreas públicas de obras y urbanismo.

Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías comenzaron a ocupar un lugar cada vez más importante en el trabajo de arquitectos e ingenieros.

Los drones pueden facilitar el relevamiento de terrenos y edificaciones. La fotogrametría, las ortofotos, las nubes de puntos y la tecnología LiDAR amplían las posibilidades de documentación. El BIM permite integrar información y disciplinas en entornos digitales, mientras que las herramientas de inteligencia artificial comienzan a incorporarse a los procesos de diseño, análisis y visualización.

No considero estas tecnologías como elementos separados. Cuando logramos conectar el relevamiento, el modelado, la coordinación y el análisis, creamos un flujo de información que permite acompañar mejor el desarrollo del emprendimiento”, destaca Maciel.

La trayectoria del especialista incluye proyectos de diferentes escalas. En Atibaia, estado de São Paulo, participó en el desarrollo de FLORA by Orna Inc., un emprendimiento con una inversión aproximada de 40 millones de reales brasileños, que incluyó estudios de viabilidad, plan maestro, implantación, relevamientos topográficos, condicionantes ambientales y coordinación técnica.

También trabajó en el proyecto Sítio do Picapau Amarelo, utilizando relevamientos con drones, ortofotos y documentación de las condiciones existentes, además de tareas relacionadas con la implantación y la infraestructura.

Para João, experiencias como estas demuestran que la digitalización no elimina las particularidades de cada emprendimiento.

Podemos contar con herramientas extremadamente avanzadas, pero cada terreno y cada proyecto presentan condiciones propias. La tecnología ayuda a conocer esas condiciones con mayor profundidad y a organizar la información para que las decisiones se tomen con mayor consistencia”, afirma.

Con experiencia profesional tanto en Brasil como en el exterior, Maciel considera que conocer diferentes contextos también amplía la manera de pensar la arquitectura y la construcción.

Los procesos pueden variar según el mercado, la legislación y las características de cada proyecto, pero hay un principio que se mantiene: la tecnología funciona mejor cuando está integrada al conocimiento técnico. Es esa combinación la que permite transformar datos y herramientas en soluciones aplicables a la realidad de un emprendimiento”, concluye João Vinicius Alves Maciel.

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