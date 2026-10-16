Una nueva etapa de vida: el enfoque de cuidado de Residencia Galatea

El paso a una residencia para adultos mayores representa un cambio importante tanto para la persona como para su familia. Supone adaptar rutinas, conocer un nuevo entorno y encontrar una dinámica de convivencia que contemple las necesidades de cada residente.

En Villa del Parque, Ciudad de Buenos Aires, Residencia Galatea desarrolla desde hace años una propuesta especializada en el cuidado de personas mayores. La institución combina alojamiento, atención profesional, actividades recreativas y terapéuticas y espacios pensados para acompañar diferentes momentos de la vida cotidiana.

Su enfoque parte de una idea concreta: el cuidado de un adulto mayor no debería reducirse a la asistencia básica. La salud, la autonomía, los vínculos, los intereses personales y la posibilidad de mantener una rutina activa también forman parte del bienestar.

Una residencia no debería ser solamente un lugar de asistencia

Cuando una persona comienza a vivir en una institución especializada, muchas de sus actividades cotidianas pasan a desarrollarse dentro de ese mismo espacio.

Por eso, además de contar con profesionales capacitados, resulta importante que exista un entorno que permita desarrollar diferentes aspectos de la vida diaria.

Comer, descansar, conversar, participar de una actividad, recibir familiares o simplemente disponer de un momento tranquilo son experiencias que forman parte de la convivencia.

Desde esta perspectiva, el cuidado requiere observar a la persona en su conjunto y no únicamente sus necesidades médicas.

Personalizar el acompañamiento

No todos los adultos mayores necesitan el mismo tipo de asistencia.

Algunas personas mantienen un alto grado de autonomía y requieren acompañamiento puntual, mientras que otras necesitan ayuda permanente para determinadas actividades. También existen diferencias relacionadas con los intereses, hábitos y preferencias.

Por eso, una atención personalizada comienza por conocer esas particularidades.

En Galatea, el modelo de atención contempla las características individuales de cada residente y busca adaptar el acompañamiento a sus necesidades. Esta mirada permite que la asistencia no implique necesariamente abandonar aquellas actividades que la persona todavía puede realizar por sí misma.

Mantener espacios de decisión y autonomía dentro de la rutina puede contribuir a una mejor adaptación al nuevo entorno.

Actividades para mantener una rutina activa

Una agenda variada puede hacer que los días dentro de una residencia tengan mayor dinamismo.

Las actividades cognitivas, artísticas, recreativas y terapéuticas ofrecen distintas posibilidades de participación. También generan momentos de encuentro entre residentes y permiten continuar desarrollando intereses personales.

La propuesta de Galatea incluye talleres relacionados con estimulación cognitiva, música, arte, pintura y actuación, además de otras actividades recreativas y terapéuticas que se desarrollan durante la semana.

La importancia de estas iniciativas no está solamente en mantener ocupados a los residentes. También pueden contribuir a preservar hábitos, estimular capacidades y favorecer la interacción social.

El vínculo con otras personas

La convivencia genera oportunidades para establecer nuevas relaciones.

Para algunas personas, compartir una actividad o una comida puede ser una experiencia cotidiana que facilite la integración. Para otras, los momentos de conversación o las propuestas grupales pueden convertirse progresivamente en espacios de pertenencia.

El componente social resulta especialmente importante porque el cambio de domicilio puede implicar una modificación significativa del entorno habitual.

Por eso, una residencia que ofrece espacios comunes y actividades grupales puede facilitar que los residentes construyan nuevas rutinas sin perder necesariamente sus vínculos anteriores.

Una atención que reúne diferentes disciplinas

El cuidado de una persona mayor puede involucrar necesidades muy diversas.

La medicina y la enfermería ocupan un lugar central, pero también pueden ser necesarios profesionales vinculados con nutrición, kinesiología, psicología o terapia ocupacional.

Galatea cuenta con un equipo interdisciplinario que integra distintas áreas profesionales para abordar las necesidades de sus residentes desde diferentes perspectivas.

Este tipo de acompañamiento permite observar aspectos físicos, emocionales y funcionales, especialmente importantes cuando las necesidades de una persona cambian con el tiempo.

La alimentación como parte del bienestar

La alimentación también ocupa un lugar dentro de la rutina.

Los adultos mayores pueden presentar requerimientos nutricionales específicos, restricciones alimentarias o necesidades vinculadas con determinadas condiciones de salud. Por eso, la planificación de las comidas debe contemplar las características individuales.

En la institución, la alimentación se encuentra acompañada por profesionales de nutrición y puede adaptarse a las necesidades de cada residente.

Además de su función nutricional, el momento de la comida forma parte de la estructura diaria y puede convertirse en una instancia de encuentro y convivencia.

Espacios para vivir diferentes momentos del día

El entorno físico también influye sobre la experiencia de una persona mayor.

Una residencia necesita contar con espacios donde sea posible descansar, participar de actividades, recibir visitas y desplazarse con seguridad.

Galatea dispone de habitaciones y áreas comunes adaptadas a las necesidades de los adultos mayores, además de espacios destinados a actividades, un jardín y sectores de convivencia.

La accesibilidad es otro elemento relevante. Baños adaptados, puertas amplias, pisos antideslizantes y barras de apoyo pueden facilitar los desplazamientos y reducir determinadas dificultades dentro de la rutina.

Mantener el contacto con familiares y amigos

La incorporación a una residencia no debería significar cortar los vínculos construidos durante toda una vida.

Las visitas y los encuentros con familiares y amigos pueden ayudar a mantener una continuidad afectiva y facilitar la adaptación al nuevo entorno.

Galatea sostiene una modalidad de puertas abiertas para familiares y amigos y fomenta que los residentes puedan mantener sus vínculos fuera de la institución cuando las condiciones personales lo permiten.

Este contacto también puede ayudar a que la familia participe activamente del proceso y conozca cómo se desarrolla la vida cotidiana de la persona.

No existe una única forma de vivir la adultez mayor

Las necesidades pueden cambiar significativamente de una persona a otra.

Mientras algunos adultos mayores pueden requerir asistencia permanente, otros necesitan principalmente compañía, supervisión o ayuda en determinadas actividades.

También hay quienes buscan un entorno residencial durante una etapa determinada y personas que necesitan una solución de largo plazo.

Por eso, al momento de buscar un geriátrico en CABA, resulta conveniente conocer no solamente los servicios disponibles, sino también la manera en que la institución entiende el cuidado y cómo se adapta a las características de cada residente.

El acompañamiento también alcanza a las familias

La decisión de ingresar a una residencia puede ser compleja para una familia.

Aparecen preguntas relacionadas con la adaptación, la atención cotidiana y la continuidad de las actividades. También pueden surgir dudas sobre cómo cambiará la relación entre el residente y sus seres queridos.

Una comunicación cercana permite que el proceso sea más gradual y que la familia tenga un papel activo.

La institución y el entorno familiar no deberían funcionar como espacios separados. Ambos forman parte de la red de acompañamiento de la persona mayor.

Una nueva etapa con espacio para seguir haciendo

El ingreso a una residencia no implica que la vida cotidiana quede reducida a recibir asistencia.

Una persona mayor puede continuar teniendo intereses, preferencias, vínculos y actividades que le resulten significativas. El desafío consiste en generar las condiciones para que esos aspectos puedan mantenerse dentro de una nueva dinámica.

La propuesta de Residencia para mayores Galatea parte de esa concepción integral del cuidado y combina atención profesional, actividades, espacios de convivencia y acompañamiento personalizado en Villa del Parque.

Pensar la adultez mayor desde esta perspectiva permite comprender que una residencia no tiene por qué representar una interrupción de la vida cotidiana. Puede ser, en cambio, un nuevo entorno desde el cual continuar desarrollando rutinas, vínculos y actividades de acuerdo con las posibilidades y preferencias de cada persona.