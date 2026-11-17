El fin de semana largo de noviembre de 2026 se extenderá durante tres días consecutivos en Argentina, debido al traslado del feriado por el Día de la Soberanía Nacional. Aunque la fecha histórica se conmemora el viernes 20 de noviembre, el descanso se trasladará al lunes 23, según lo establecido por la legislación vigente.

De esta manera, el próximo descanso extendido estará conformado por el sábado 21, domingo 22 y lunes 23 de noviembre. El viernes 20 será una jornada laboral habitual, mientras que el lunes siguiente tendrá carácter de feriado nacional.

La modificación responde a lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley 27.399, que establece el traslado de determinados feriados nacionales. Según la normativa, aquellos que coincidan con martes o miércoles pasan al lunes anterior, mientras que los que caigan jueves o viernes se trasladan al lunes siguiente.

Qué se conmemora el Día de la Soberanía Nacional

Cada 20 de noviembre se recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845, cuando las fuerzas de la Confederación Argentina enfrentaron a una flota anglo-francesa que pretendía navegar libremente por los ríos interiores con objetivos comerciales.

El enfrentamiento tuvo lugar sobre el río Paraná, cerca de la localidad bonaerense de San Pedro. Las fuerzas argentinas, bajo el gobierno de Juan Manuel de Rosas, organizaron la defensa para impedir el avance de las embarcaciones extranjeras.

Como parte de la estrategia, instalaron tres grandes cadenas que atravesaban el río de costa a costa, sostenidas por 24 embarcaciones. El objetivo era detener o dificultar el desplazamiento de la flota invasora y facilitar el ataque desde las posiciones defensivas.

La importancia histórica de la Batalla de la Vuelta de Obligado

El combate se prolongó durante varias horas hasta que los buques británicos y franceses consiguieron romper las cadenas y continuar su navegación hacia el norte.

Las fuerzas argentinas sufrieron más de 400 bajas entre muertos y heridos. Aunque la flota extranjera logró superar las defensas, la resistencia se convirtió en un símbolo de la defensa de la soberanía nacional.

En los años posteriores, Gran Bretaña y Francia terminaron reconociendo los derechos de la Confederación Argentina sobre sus ríos interiores. Las relaciones diplomáticas se normalizaron hacia 1850.

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