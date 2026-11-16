La decoración del árbol de Navidad se reinventa cada temporada y, para las Fiestas de 2026, una de las propuestas apunta a modificar la manera de distribuir las luces. La clásica técnica de enrollar las guirnaldas alrededor de las ramas empieza a compartir protagonismo con una alternativa más sutil, pensada para destacar la forma del arbolito.

La nueva estética busca que la iluminación acompañe el diseño del árbol sin recargarlo ni competir con los adornos. Con pequeños cambios en la ubicación de las luces y en la elección de los tonos, es posible conseguir un ambiente más cálido y elegante, incluso en espacios reducidos.

Cómo es la nueva forma de iluminar el árbol de Navidad

La tendencia consiste en colocar micro luces LED en sentido vertical, desde la punta del árbol hasta la base, en lugar de distribuirlas en espiral alrededor de las ramas. De esta manera, los puntos luminosos forman líneas que acompañan la silueta del arbolito y generan una iluminación más delicada.

Para conseguir este efecto se pueden utilizar guirnaldas de cable fino o tiras de micro luces LED. La clave está en repartirlas de manera equilibrada por distintos sectores del árbol, para que la luz no quede concentrada en un solo lado y pueda apreciarse desde diferentes ángulos.

Otro detalle importante es esconder los cables entre las ramas para que se destaquen los pequeños puntos luminosos. Así, la iluminación se integra al follaje y permite que los adornos conserven su lugar sin que el conjunto se vea demasiado cargado.

Cómo colocar las luces verticales en el arbolito

El primer paso es elegir guirnaldas de micro luces LED y ubicar el extremo inicial cerca de la punta del árbol. Desde allí, se lleva el cable hacia abajo siguiendo una línea vertical, con cuidado de distribuir los puntos de luz entre las ramas.

Después, se repite el procedimiento en otros sectores hasta cubrir toda la estructura. Conviene observar el árbol desde distintos ángulos mientras se colocan las luces para detectar espacios oscuros y corregir la distribución antes de terminar el armado.

Para lograr un resultado prolijo, es recomendable evitar que las guirnaldas queden demasiado tensas o amontonadas. La idea es que los pequeños focos se integren a las ramas y que la iluminación acompañe la forma natural del árbol, sin tapar los adornos ni generar un exceso de brillo.

Qué colores de luces elegir para una Navidad más elegante

La elección del tono también es fundamental para conseguir una decoración armoniosa. Entre las opciones que se destacan para esta Navidad aparecen el blanco cálido y el champagne, dos alternativas que generan una luz suave y ayudan a crear una atmósfera acogedora.

El blanco cálido combina con distintos estilos de árboles, desde los verdes tradicionales hasta los modelos blancos o nevados. Además, funciona bien con adornos plateados, transparentes y de madera, por lo que permite mantener una estética sencilla sin perder luminosidad.

Las luces champagne, por su parte, aportan un matiz dorado y delicado que queda especialmente bien con esferas beige, doradas o perladas. Para evitar que el conjunto pierda armonía, lo mejor es elegir una paleta de pocos colores y mantener el mismo tono de iluminación en todo el árbol.

Fuente: Ambito