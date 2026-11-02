El arte de transformar un sándwich: cómo combinar panes, rellenos y salsas para crear nuevas propuestas

El sándwich es una de las preparaciones más populares y versátiles de la gastronomía. Aunque tradicionalmente se asocia con dos rebanadas de pan y un relleno, las posibilidades actuales incluyen distintos tipos de masas, carnes, vegetales, quesos, aderezos y técnicas de elaboración.

La Real Academia Española define al sándwich como un emparedado elaborado con pan de molde y diferentes ingredientes. Sin embargo, en las cocinas profesionales y domésticas, esa definición se amplió considerablemente.

Desde una ciabatta vegetariana hasta un croissant con lomito, pasando por preparaciones de inspiración asiática, pastrami, choripanes y clásicos sándwiches de miga, los especialistas coinciden en que el secreto está en conseguir una combinación equilibrada.

El pan es el punto de partida de cualquier sándwich

El chef Julián del Pino, de Aire Libre, considera que un sándwich debe pensarse con el mismo criterio que cualquier otro plato gastronómico.

La calidad de los ingredientes ocupa un lugar central, pero la elección del pan también determina el resultado.

Una ciabatta, por ejemplo, tiene una textura y una estructura diferentes a las de un brioche. Por ese motivo, cada variedad requiere seleccionar rellenos y técnicas adecuadas.

Del Pino recomienda trabajar con pocos sabores, pero bien definidos, para que cada ingrediente pueda reconocerse al momento de comer.

También advierte que utilizar demasiadas salsas puede ocultar los sabores principales.

Entre sus propuestas se encuentra una ciabatta vegetariana con milanesa de berenjena, salsa pomodoro, lactonesa, quesos, tomate fresco y dos variedades de lechuga.

Ciabatta vegetariana de berenjenas: la propuesta de Julián del Pino

Esta preparación combina una milanesa de berenjena con doble apanado, salsa de tomate, lactonesa y vegetales frescos.

Ingredientes para la milanesa:

1 berenjena.

Huevo, cantidad necesaria.

Pan rallado, cantidad necesaria.

Sal, a gusto.

Aceite para freír.

Ingredientes para la salsa pomodoro:

3 kilos de tomate en lata.

600 gramos de cebolla blanca.

30 gramos de ajo.

50 gramos de aceite de oliva.

10 gramos de pimentón ahumado.

5 gramos de orégano seco.

Ingredientes para la lactonesa:

100 gramos de leche.

250 gramos de aceite de girasol.

20 gramos de jugo de limón.

5 gramos de sal.

1 diente pequeño de ajo.

Pimienta, a gusto.

Ingredientes para el armado:

1 pan para sándwich.

30 gramos de lactonesa.

40 gramos de salsa pomodoro.

35 gramos de mezcla de quesos.

3 rodajas de tomate fresco, aproximadamente 30 gramos.

2 hojas de lechuga francesa y morada, aproximadamente 15 gramos.

1 milanesa de berenjena.

Preparación:

Cortar la berenjena en rodajas de aproximadamente 12 milímetros de espesor.

Agregar sal y dejar reposar para que libere parte de su líquido.

Enjuagar, secar y pasar las rodajas por huevo batido y pan rallado. Repetir el procedimiento para conseguir un doble apanado.

Freír en aceite a 170 °C hasta obtener una superficie dorada.

Para la salsa pomodoro, cocinar la cebolla y el ajo picados en aceite de oliva. Incorporar los tomates, el pimentón y el orégano. Mantener al fuego hasta integrar los ingredientes.

Para la lactonesa, procesar la leche con el ajo, la sal, la pimienta y el limón, incorporando gradualmente el aceite hasta obtener una emulsión cremosa.

Abrir el pan y untar ambas mitades con lactonesa.

Colocar la milanesa de berenjena, la salsa pomodoro, los quesos, el tomate fresco y las hojas de lechuga.

Cerrar el sándwich y servir.

Las cantidades de las salsas permiten elaborar más producto del necesario para una sola unidad.

El equilibrio entre textura, frescura y cantidad de ingredientes

Sebastián Iraola, chef de Bilbo, considera que las mejores combinaciones pueden surgir de adaptar ingredientes y sabores presentes en otros platos.

Para conseguir un buen resultado, recomienda incorporar algún elemento crocante, otro fresco y componentes cortados finamente.

Cuando se utiliza carne, aconseja cortarla a contrapelo y retirar los tejidos que puedan dificultar la masticación.

Otro aspecto importante es controlar el volumen del relleno.

Un sándwich demasiado grande o cargado de aderezos puede resultar incómodo para comer y terminar desarmándose.

Por ese motivo, Iraola sostiene que las salsas deben aportar sabor sin excederse en cantidad.

Su propuesta combina croissant, lomito, huevo revuelto, palta y tomates confitados.

Croissant con lomito, palta y tomates confitados

Ingredientes para una porción:

1 croissant.

Media palta.

1 huevo.

20 gramos de tomates confitados.

3 fetas de lomito.

Para preparar los tomates confitados:

150 gramos de tomates cherry.

15 mililitros de aceite de oliva extra virgen.

1 diente pequeño de ajo.

1 gramo de sal.

Una pizca de pimienta negra.

1 ramita de tomillo u orégano.

1 gramo de azúcar, opcional.

Preparación:

Precalentar el horno a 140 °C.

Lavar los tomates cherry y colocarlos enteros o cortados por la mitad en una fuente apta para horno.

Incorporar el aceite de oliva, el ajo ligeramente aplastado, la sal, la pimienta, las hierbas y el azúcar, si se utiliza.

Mezclar cuidadosamente para distribuir los condimentos.

Cocinar entre 35 y 45 minutos, hasta que los tomates estén tiernos, ligeramente arrugados y hayan concentrado su sabor.

Retirar y dejar enfriar unos minutos.

Calentar el croissant y preparar el huevo revuelto.

Abrir el croissant en diagonal y colocar el huevo, el lomito doblado, los tomates confitados y la palta cortada en láminas.

Cerrar y servir.

Pan, relleno y salsa: los tres componentes fundamentales

Juan Mastriota, chef de Umbral, explica que la estructura de un sándwich puede dividirse en tres elementos principales: el pan, el relleno y la salsa.

Modificar cualquiera de estos componentes permite conseguir una preparación diferente.

Actualmente existen opciones con panes sin gluten, pan nube y alternativas en las que otros ingredientes reemplazan al pan tradicional.

Un ejemplo es la sushi burger, que utiliza arroz como estructura exterior.

En cuanto a los rellenos, las posibilidades incluyen carnes, proteínas vegetales, hummus, kimchi y alimentos fermentados.

Las salsas también pueden transformar por completo el perfil de sabor.

Una milanesa de pollo apanada con panko, acompañada por parmesano, lechuga y aderezo Caesar, permite reinterpretar una ensalada clásica en formato de sándwich.

Otras alternativas incluyen mayonesa con sriracha y preparaciones japonesas como el katsu sando, que combina pan de miga gruesa, milanesa y salsas de inspiración asiática.

Sin embargo, Mastriota advierte que innovar no significa mezclar ingredientes sin criterio.

El sabor del pan debe ser compatible con el relleno y la salsa.

Por ejemplo, una focaccia con aceitunas y jamón crudo requiere considerar su intensidad salada antes de incorporar otros condimentos.

De la misma manera, el choripán tradicional tiene una identidad asociada al tipo de pan, al chorizo y a acompañamientos como chimichurri o salsa criolla.

Cómo preparar pan baguette casero

Juan Mastriota también comparte una receta para elaborar seis unidades de pan baguette.

Ingredientes:

370 gramos de harina 000.

8 gramos de sal fina.

1,8 gramos de harina de malta.

15 gramos de levadura fresca.

225 gramos de agua.

Preparación:

Colocar la harina, la sal y la harina de malta en un recipiente o amasadora.

Disolver la levadura fresca en el agua y agregarla a la mezcla.

Amasar hasta conseguir una masa homogénea y suave.

Trabajar con palote o sobadora hasta que la superficie quede lisa, procurando que la temperatura de la masa no supere los 26 °C.

Tapar y dejar reposar durante cinco minutos.

Dividir la masa en seis bollos de aproximadamente 105 gramos.

Cubrir con film y dejar descansar otros 15 minutos.

Dar forma de baguette a cada porción y colocar los panes en placas.

Tapar y dejar fermentar hasta que dupliquen su volumen.

Realizar cortes transversales sobre la superficie.

Cocinar en horno a 220 °C durante 20 a 30 minutos, incorporando abundante vapor al comienzo del horneado.

Las salsas y las proteínas permiten crear nuevas combinaciones

Daniel Llasaca, chef de Barra Chalaca, destaca que buena parte de la innovación gastronómica puede surgir de la elección de las proteínas y los aderezos.

Entre sus propuestas aparecen sándwiches elaborados con pan milonga y rellenos inspirados en la cocina peruana.

Algunas alternativas incluyen milanesa de pescado, chicharrón de calamar, langostinos y lomo saltado.

Para acompañar estas preparaciones, utiliza salsa tártara, salsa golf y ají tari.

La incorporación de sabores tradicionales de otras cocinas permite ofrecer versiones diferentes de preparaciones conocidas.

Cuatro claves para conseguir un sándwich equilibrado

Elías Abate, chef de Sifón, considera que el sándwich es una de las comidas más accesibles y conocidas, lo que representa un desafío al momento de innovar.

Su propuesta se basa en cuatro aspectos fundamentales.

El primero es el pan. Su textura, calidad, tostado y forma de elaboración tienen una influencia decisiva sobre el resultado.

El segundo es la técnica. Los rellenos deben prepararse con el mismo cuidado que cualquier plato, utilizando cocciones adecuadas, encurtidos, salsas y contrastes de temperatura.

El tercero es el equilibrio. La combinación debe incluir componentes grasos, ácidos, crocantes y frescos para evitar que el resultado sea demasiado pesado o carezca de intensidad.

El cuarto consiste en partir de sabores conocidos y transformarlos mediante nuevos ingredientes o procedimientos.

Abate considera que no es necesario utilizar productos extraños para conseguir una propuesta original.

El objetivo final es lograr una preparación sabrosa, equilibrada y fácil de comer.

El sándwich de pastrami: una preparación que requiere tiempo y precisión

Alejo Waisman, chef y uno de los creadores de Allenby, presenta una versión de pastrami inspirada en las tradicionales delicatessen de Nueva York.

La elaboración comienza con brisket, un corte de pecho vacuno que atraviesa un proceso prolongado de curado en salmuera.

Según explica el cocinero, esta etapa puede extenderse entre 14 y 16 días.

Posteriormente, la carne recibe una cocción lenta a baja temperatura y un proceso de ahumado.

El resultado se sirve en pan artesanal con kümmel, mostaza Dijon, cebolla caramelizada, pepinillos encurtidos y quesos.

La combinación busca destacar el sabor de la carne y equilibrarlo con ingredientes ácidos, dulces y cremosos.

Ingredientes del sándwich de pastrami para cuatro personas

Para la carne:

1 kilogramo de brisket o pecho vacuno.

1,3 litros de agua fría.

115 gramos de sal.

115 gramos de azúcar moreno.

Sal de cura, en una cantidad que debe determinarse según su formulación específica.

Semillas de cilantro y mostaza, pimienta negra, laurel, canela, clavo de olor, enebro, ají molido y ajo, a gusto.

Para la cobertura de especias:

Pimienta negra.

Coriandro.

Mostaza.

Ajo en polvo.

Azúcar moreno.

Paprika ahumada.

Semillas de mostaza.

Pimienta de Jamaica.

Para el armado:

4 panes caseros con kümmel.

Mostaza Dijon.

Pepinillos.

Cebolla caramelizada.

Queso Dambo.

Queso Gruyère.

Para acompañar:

Papas fritas.

Dip de mostaza Dijon.

Cómo se elabora el pastrami

La preparación tradicional comienza con una salmuera aromatizada con especias, sal y azúcar.

La carne permanece refrigerada durante el período de curado correspondiente y posteriormente se cubre con una mezcla de especias.

Después se cocina lentamente y se ahúma hasta conseguir la textura característica del pastrami.

Una vez tierna, se corta en láminas finas, siempre contra la fibra.

Para el armado, se abren los panes, se untan con mostaza Dijon y se incorporan los pepinillos, la carne, la cebolla caramelizada y los quesos.

Finalmente, los sándwiches se llevan al horno hasta que el queso se derrita y el pan quede dorado.

Se sirven acompañados de papas fritas y salsa de mostaza.

Es importante señalar que la preparación de carnes curadas requiere un manejo preciso de la sal de cura, la temperatura y los tiempos de refrigeración. La cantidad de sal de cura no está especificada en la receta, por lo que no debe improvisarse. Para elaborarla de manera segura es necesario utilizar una fórmula validada.

El choripán y la importancia de respetar los sabores tradicionales

Gastón Riveira, chef y creador de La Cabrera, sostiene que un buen choripán comienza con la elección de un chorizo de calidad.

Su propuesta incorpora lechuga, tomate, salsa criolla emulsionada y chimichurri casero.

El cocinero destaca que los ingredientes frescos permiten realzar el sabor de la carne sin modificar la identidad del plato.

La salsa criolla que utiliza está inspirada en una preparación familiar aprendida de su abuelo.

Para Riveira, la clave consiste en mejorar la calidad de cada componente sin perder la esencia de uno de los sándwiches más representativos de la gastronomía argentina.

Los sándwiches de miga y una tradición que continúa vigente

Juan Carlos Giusto, responsable de los sabores de Las Violetas, destaca la importancia de los sándwiches de miga dentro de la historia gastronómica argentina.

Esta preparación forma parte de la identidad de las confiterías tradicionales de Buenos Aires y continúa siendo una de las opciones más elegidas para reuniones, celebraciones y comidas informales.

Aunque las preferencias de los consumidores cambiaron con el paso de los años, el clásico sándwich de jamón cocido y queso mantiene su protagonismo.

Giusto explica que busca conservar la receta tradicional, caracterizada por una miga fina, fresca y tierna, acompañada por una cantidad generosa de relleno.

También mantiene variedades históricas, como el sándwich de jamón y alcaucil.

El especialista considera fundamental respetar las preparaciones que acompañaron a diferentes generaciones.

Cómo transformar un sándwich sin perder su esencia

Las propuestas de los chefs consultados muestran que la innovación gastronómica no depende necesariamente de incorporar ingredientes costosos o poco habituales.

La elección del pan, el punto de cocción de las proteínas, la frescura de los vegetales y la cantidad de salsa pueden modificar considerablemente el resultado.

También es importante prestar atención a las texturas.

Una combinación equilibrada puede reunir elementos crocantes, suaves, cremosos y frescos, siempre procurando que ninguno domine completamente sobre los demás.

Otro aspecto fundamental es la practicidad.

Un buen sándwich debe poder comerse cómodamente, sin que el relleno se desarme ni las salsas oculten los sabores principales.

Desde las preparaciones vegetarianas hasta los clásicos argentinos y las propuestas internacionales, las posibilidades son prácticamente ilimitadas.

En el Día Mundial del Sándwich, los especialistas coinciden en que el verdadero secreto está en combinar creatividad, ingredientes de calidad y técnicas adecuadas para transformar una comida cotidiana en una experiencia gastronómica diferente.



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