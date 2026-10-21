Días nublados por El Niño: cómo la falta de luz solar puede afectar el estado de ánimo y la calidad del sueño

La persistencia de jornadas grises, lluvias y cielos cubiertos puede influir sobre el reloj biológico, provocar mayor somnolencia y modificar el bienestar emocional. Especialistas explicaron la relación entre la luz natural, la melatonina y la serotonina, además de recomendar hábitos sencillos para mantener un descanso adecuado.

El fenómeno climático de El Niño está generando preocupación en distintas regiones de Argentina debido a las lluvias, tormentas y períodos prolongados de nubosidad. Más allá de las consecuencias meteorológicas, la menor exposición a la luz natural también puede producir modificaciones en el funcionamiento del organismo, especialmente en los mecanismos que regulan el sueño, la energía y el estado de ánimo.

Las proyecciones meteorológicas sitúan el período de mayor intensidad del fenómeno entre finales de 2026 y los primeros meses de 2027, con la posibilidad de que las precipitaciones continúen durante parte del otoño.

En este contexto, los especialistas advierten que la sucesión de días con poca claridad puede influir sobre los ritmos biológicos, generando sensaciones de cansancio, falta de motivación y dificultades para mantener los horarios habituales de descanso.

La neuróloga Stella Maris Valiensi, responsable de la sección Medicina del Sueño del Hospital Italiano y autora del libro La ruta del sueño, explicó cómo la disminución de la exposición solar puede modificar el funcionamiento del reloj interno del organismo.

Por qué los días nublados pueden provocar más sueño

La luz natural constituye una de las principales señales que utiliza el cerebro para diferenciar el día de la noche.

Cuando una persona se expone a la claridad de la mañana, el organismo recibe información que favorece el estado de alerta y ayuda a organizar sus períodos de actividad y descanso.

En cambio, durante los días de nubosidad intensa, la cantidad de luz ambiental disminuye y esa señal puede resultar menos intensa.

Según explicó Valiensi, esta situación puede generar una mayor sensación de sueño durante las primeras horas del día.

La especialista señaló que las personas pueden experimentar más somnolencia al despertar, especialmente cuando los días grises se repiten y las rutinas se modifican.

Esto no significa que todas las personas reaccionen de la misma manera. La sensibilidad a los cambios de iluminación depende de factores individuales, hábitos de descanso y condiciones de salud.

La melatonina y su relación con la luz natural

Uno de los mecanismos involucrados en la regulación del descanso es la producción de melatonina.

Esta hormona es liberada principalmente durante la noche y participa en la organización del ciclo de sueño y vigilia.

Cuando disminuye la iluminación ambiental, el organismo recibe señales que favorecen su producción.

Por el contrario, la exposición a la luz de la mañana ayuda a reducir la liberación de melatonina y facilita la transición hacia el estado de vigilia.

Durante períodos prolongados de nubosidad, la menor intensidad de la luz diurna puede debilitar las señales que sincronizan el reloj biológico.

Como consecuencia, algunas personas pueden experimentar dificultades para sentirse completamente despiertas durante la mañana o percibir una mayor necesidad de descanso.

Los especialistas destacan que el funcionamiento del sistema circadiano también depende de otros factores, como los horarios de sueño, las comidas, la actividad física y la exposición a la luz artificial.

Cómo influye la falta de sol en el estado de ánimo

Además de intervenir en los mecanismos del descanso, la luz natural se relaciona con procesos que participan en la regulación emocional.

La serotonina es una sustancia química del sistema nervioso que cumple funciones importantes en el estado de ánimo, el comportamiento y la vigilia.

La exposición a la luz diurna se vincula con mecanismos biológicos que intervienen en su regulación.

Por este motivo, cuando las jornadas nubladas se prolongan, algunas personas pueden experimentar menor energía, desánimo o dificultades para mantener la motivación habitual.

Valiensi destacó la importancia de la luz solar para el bienestar emocional y explicó que aprovechar la claridad natural constituye una medida sencilla que puede contribuir al funcionamiento del organismo.

Sin embargo, los especialistas aclaran que sentirse cansado o desanimado durante varios días lluviosos no significa necesariamente padecer depresión.

El estado emocional depende de numerosos factores, y la disminución de la luz ambiental representa solamente uno de ellos.

Qué es el reloj biológico y por qué puede alterarse

El organismo humano cuenta con un sistema interno que organiza numerosas funciones a lo largo de aproximadamente 24 horas.

Este mecanismo se conoce como ritmo circadiano y participa en la regulación del sueño, la temperatura corporal, la secreción hormonal y otros procesos fisiológicos.

La luz que ingresa a través de los ojos constituye una de las señales ambientales más importantes para sincronizar este sistema.

Cuando existe una diferencia clara entre la iluminación diurna y la oscuridad nocturna, el cerebro puede organizar con mayor precisión los períodos de actividad y descanso.

En cambio, si una persona permanece durante gran parte del día en ambientes poco iluminados, el contraste entre el día y la noche puede disminuir.

Esta situación adquiere especial importancia durante períodos prolongados de mal tiempo, cuando muchas personas reducen sus actividades al aire libre y pasan más horas dentro de sus viviendas.

Por qué conviene mantener horarios regulares

Una de las principales recomendaciones de Stella Maris Valiensi consiste en sostener una rutina diaria, incluso cuando las condiciones meteorológicas no acompañan.

Mantener horarios similares para despertarse y acostarse ayuda a reforzar las señales que organizan el reloj biológico.

La especialista aconsejó evitar que los días lluviosos modifiquen completamente las actividades habituales.

Dormir hasta mucho más tarde, permanecer durante horas en ambientes oscuros o reducir considerablemente el movimiento físico puede contribuir a aumentar la sensación de cansancio.

Por eso, establecer una hora relativamente fija para comenzar el día puede resultar beneficioso para la regulación del descanso.

Caminar y realizar actividad física durante la mañana

Otra de las medidas recomendadas consiste en mantener la actividad física y procurar salir al exterior cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.

Aunque el cielo esté cubierto, la iluminación natural al aire libre suele ser considerablemente mayor que la disponible dentro de una habitación.

Caminar durante la mañana puede ayudar a reforzar las señales de vigilia y favorecer una rutina más activa.

La actividad física también contribuye al bienestar general y puede beneficiar la calidad del sueño cuando se realiza de manera regular.

No es indispensable desarrollar entrenamientos intensos.

Las caminatas, los desplazamientos cotidianos y otras actividades moderadas pueden incorporarse progresivamente según las posibilidades de cada persona.

La importancia de aprovechar la claridad disponible

Durante las jornadas nubladas, los especialistas recomiendan aprovechar al máximo la luz natural que ingresa a los hogares y lugares de trabajo.

Abrir las cortinas, levantar las persianas y permanecer cerca de las ventanas durante las primeras horas del día son medidas sencillas que pueden contribuir a mejorar la iluminación ambiental.

Cuando la claridad exterior es insuficiente, también puede utilizarse iluminación artificial adecuada.

El objetivo es evitar permanecer durante toda la mañana en espacios excesivamente oscuros.

Estas recomendaciones pueden resultar especialmente importantes para los adultos mayores y para quienes pasan gran parte del día dentro de sus viviendas.

La exposición a la luz durante las primeras horas de la jornada ayuda a proporcionar al cerebro información sobre el momento del día y favorece la organización de los ritmos biológicos.

Qué relación existe entre la luz solar y la vitamina D

La exposición al sol también participa en la producción de vitamina D, un nutriente que cumple funciones importantes en el organismo.

Esta vitamina interviene en la absorción del calcio, el mantenimiento de la salud ósea y diferentes procesos fisiológicos.

La piel puede producir vitamina D cuando recibe determinada radiación ultravioleta del sol.

Sin embargo, los días nublados no implican automáticamente que una persona desarrolle una deficiencia.

El organismo cuenta con reservas y la concentración de esta vitamina depende de distintos factores, entre ellos la alimentación, los antecedentes médicos y la exposición solar habitual.

Valiensi explicó que los niveles de vitamina D pueden evaluarse mediante análisis de sangre cuando existe una indicación profesional.

No obstante, aclaró que el cansancio y las modificaciones del estado de ánimo no deben atribuirse automáticamente a una deficiencia de esta vitamina.

Los especialistas recomiendan evitar la automedicación con suplementos y consultar con un profesional de la salud cuando existan dudas sobre los niveles adecuados.

Los días grises no afectan a todas las personas de la misma manera

La respuesta del organismo frente a la disminución de la luz ambiental presenta diferencias individuales.

Algunas personas pueden atravesar varios días de lluvia sin experimentar modificaciones importantes en su descanso o estado emocional.

Otras, en cambio, pueden percibir mayor cansancio, dificultades para despertarse o una disminución de la motivación.

Estas diferencias pueden relacionarse con la edad, los hábitos de sueño, las condiciones de salud y la cantidad de tiempo que cada persona pasa al aire libre.

También influyen las características de la vivienda, los horarios laborales y la posibilidad de acceder a espacios con iluminación natural.

Por esta razón, las recomendaciones deben adaptarse a las necesidades individuales y no deben interpretarse como soluciones universales.

Cuándo consultar por cambios persistentes en el sueño o el ánimo

Aunque es posible experimentar cierta somnolencia durante períodos prolongados de nubosidad, los especialistas advierten que los síntomas persistentes requieren atención.

Cuando el cansancio interfiere con las actividades cotidianas, aparecen dificultades importantes para dormir o el desánimo se mantiene durante varias semanas, resulta conveniente consultar con un profesional de la salud.

La evaluación permite identificar posibles trastornos del sueño, problemas emocionales u otras condiciones médicas que pueden producir síntomas similares.

Es importante no atribuir automáticamente todas las molestias al clima.

La persistencia de tristeza intensa, pérdida de interés por las actividades habituales o alteraciones significativas del descanso puede requerir una evaluación específica.

Hábitos saludables para atravesar períodos prolongados de lluvia

La neuróloga Stella Maris Valiensi destacó que mantener una rutina organizada puede ayudar a reducir el impacto de la disminución de la luz natural.

Entre las principales recomendaciones se encuentran levantarse aproximadamente a la misma hora todos los días, aprovechar la claridad de la mañana, realizar actividad física y evitar permanecer durante períodos prolongados en ambientes oscuros.

También es importante sostener horarios regulares para las comidas y procurar que el dormitorio tenga condiciones adecuadas para el descanso nocturno.

Durante la noche, reducir la exposición a luces intensas y pantallas puede contribuir a mantener una diferencia más clara entre los períodos de actividad y sueño.

Estas medidas forman parte de los hábitos de higiene del sueño y pueden resultar útiles independientemente de las condiciones meteorológicas.

La importancia de la luz natural para el bienestar cotidiano

La sucesión de días nublados asociada al fenómeno de El Niño pone de relieve la relación entre el ambiente y el funcionamiento del organismo.

La luz natural no solamente permite desarrollar actividades durante el día, sino que también participa en mecanismos que regulan el descanso, la vigilia y determinados procesos vinculados con el bienestar emocional.

Aunque la falta de sol no provoca necesariamente problemas de salud, una exposición diurna insuficiente puede contribuir a modificar los ritmos biológicos en personas susceptibles.

Por este motivo, los especialistas recomiendan mantener hábitos regulares, aprovechar la iluminación disponible y continuar con las actividades habituales siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Incluso durante períodos prolongados de lluvia y nubosidad, pequeños cambios cotidianos pueden ayudar a conservar una rutina saludable y favorecer un descanso adecuado.

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