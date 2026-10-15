Foton presentó en Argentina un nuevo furgón 100% eléctrico que promete transformar las entregas urbanas

La movilidad eléctrica continúa ganando espacio dentro del sector del transporte comercial argentino. En este contexto, la automotriz Foton, representada en el país por Grupo Corven, presentó el nuevo eView Connect, un furgón completamente eléctrico desarrollado para responder a las necesidades de distribución y transporte de mercaderías en entornos urbanos.

La presentación se realizó durante una avant premiere en la Expo Auto Chino, desarrollada en Costa Salguero, en la Ciudad de Buenos Aires. Con este lanzamiento, la compañía incorpora una nueva categoría a su oferta comercial y amplía su estrategia de movilidad sustentable.

El eView Connect representa el ingreso de Foton al segmento de los furgones medianos de carga y se integra a Blueline, la línea de vehículos impulsados mediante energías alternativas.

El modelo fue concebido para actividades como servicios de correo, distribución de bebidas, transporte de mercaderías, flotas empresariales y entregas de última milla, un segmento que adquiere cada vez mayor importancia dentro de la logística urbana.

Su desarrollo se realizó sobre una plataforma específica para vehículos eléctricos, con especial atención a la funcionalidad, la seguridad, la eficiencia y la facilidad de maniobra.

Desde Grupo Corven consideran que el nuevo furgón tiene potencial para convertirse en una alternativa competitiva para las empresas que buscan reducir sus costos operativos y avanzar hacia sistemas de transporte con menores emisiones.

Federico Reser, gerente de Innovación y Producto de Grupo Corven, destacó que el diseño funcional, la eficiencia energética y el precio de adquisición posicionan al vehículo como una opción atractiva para los propietarios de flotas interesados en mejorar la rentabilidad de sus operaciones.

Dos versiones con diferentes capacidades de carga y autonomía

El Foton eView Connect estará disponible en Argentina en dos configuraciones, que se diferencian principalmente por sus dimensiones, capacidad de transporte, batería y autonomía.

La primera versión dispone de un volumen de carga de 7,2 metros cúbicos y una batería informada con una capacidad de 50 kWh. Su autonomía alcanza los 245 kilómetros y permite transportar hasta 1.230 kilogramos de carga útil.

En cuanto a sus dimensiones, este modelo tiene una longitud total de 4,9 metros y una altura de 1,96 metros.

La segunda alternativa ofrece una capacidad de carga de 9 metros cúbicos, una batería de 67 kWh y una autonomía de hasta 310 kilómetros.

Esta configuración admite una carga útil máxima de 1.425 kilogramos y presenta dimensiones de 5,2 metros de largo por 2,16 metros de alto.

Las dos versiones fueron diseñadas para combinar un volumen de transporte considerable con dimensiones que faciliten la circulación en ciudades, zonas comerciales y espacios de distribución.

Estas características buscan responder a las necesidades de empresas que requieren vehículos capaces de transportar mercaderías durante jornadas de reparto, sin depender de combustibles convencionales.

Sistema de carga rápida y tecnología para mejorar la eficiencia

Uno de los aspectos destacados del nuevo furgón eléctrico es su sistema de recarga.

Ambas versiones incorporan un conector CCS2, compatible con sistemas de carga mediante corriente alterna y corriente continua.

De acuerdo con los datos difundidos por Foton, utilizando un cargador rápido de 100 kW es posible recuperar entre el 20% y el 80% de la batería en un período aproximado de 35 a 50 minutos.

Esta característica resulta especialmente importante para las empresas que necesitan mantener sus vehículos operativos durante extensas jornadas de trabajo.

La posibilidad de recuperar una parte considerable de la autonomía en menos de una hora puede contribuir a una mejor organización de las operaciones logísticas.

Otro elemento que la compañía destaca es la eficiencia aerodinámica del vehículo.

El eView Connect presenta un coeficiente de resistencia aerodinámica de 0,28, un valor comparable con el de determinados vehículos utilitarios deportivos.

Además, cuenta con un motor eléctrico instalado directamente sobre el eje, una configuración que, según el fabricante, favorece el aprovechamiento energético.

El diseño también contempla un esquema de mantenimiento simplificado, orientado a reducir los costos de servicio y los períodos durante los cuales el vehículo debe permanecer fuera de funcionamiento.

Para las empresas dedicadas al transporte de mercaderías, estos factores pueden tener una incidencia directa sobre los costos de operación y la disponibilidad de sus unidades.

Blueline: la estrategia de Foton para impulsar vehículos de energías alternativas

El lanzamiento del eView Connect forma parte de Blueline, la estrategia de Foton destinada a ampliar su presencia en el mercado de vehículos comerciales impulsados mediante tecnologías alternativas.

Esta línea comprende soluciones eléctricas, híbridas y unidades que funcionan con gas natural vehicular.

El nuevo furgón representa el primer modelo de Blueline específicamente orientado al segmento de los utilitarios medianos de carga.

Sergio Posternak, director de Foton Argentina, explicó que la compañía considera necesario avanzar hacia un transporte comercial más eficiente y con menores emisiones.

En ese sentido, señaló que Blueline busca acompañar a los clientes en la transición hacia nuevas tecnologías de movilidad, procurando mantener la competitividad y rentabilidad de sus actividades.

La estrategia de la marca no se limita al nuevo furgón.

Foton ya incorporó al mercado argentino los camiones livianos eléctricos eAumark y las camionetas híbridas Tunland V7 y V9.

Paralelamente, la empresa comenzó a desarrollar pruebas en condiciones reales de utilización junto con clientes de diferentes sectores.

Entre los modelos incluidos en estas evaluaciones se encuentran eTunland, eWonder, eAuman R y Auman R GNC.

El objetivo de estas pruebas es obtener información sobre el comportamiento de los vehículos en distintas actividades y analizar las posibilidades de crecimiento de cada segmento de acuerdo con las características del mercado argentino.

Foton proyecta superar las 3.000 unidades vendidas durante 2026

La presentación del eView Connect se produce en un contexto de expansión comercial de Foton en Argentina.

Según los datos informados por la compañía, durante 2026 ya se comercializaron más de 2.200 vehículos de la marca.

La proyección empresarial contempla superar las 3.000 unidades vendidas antes de finalizar el año.

Este crecimiento también está acompañado por un proceso de ampliación de la red comercial.

Actualmente, Foton dispone de 26 concesionarios distribuidos en diferentes puntos del territorio argentino.

La empresa prevé incorporar nuevos establecimientos antes del cierre de 2026 y continuar durante 2027 con un programa de expansión de su infraestructura comercial y de servicios.

El fortalecimiento de esta red resulta importante para acompañar la incorporación de nuevas tecnologías y garantizar el acceso de los clientes a servicios de mantenimiento y asistencia.

Una nueva fábrica en Campana para ampliar la producción nacional

Otro de los proyectos destacados por la compañía es la próxima inauguración de una planta industrial en la localidad bonaerense de Campana, ubicada sobre la Ruta Nacional 9.

De acuerdo con la información difundida, las instalaciones permitirán producir localmente entre seis y siete modelos de vehículos.

La iniciativa busca ampliar la capacidad industrial de Foton en Argentina y acompañar el crecimiento de su participación dentro del mercado de vehículos comerciales.

La empresa también espera que el desarrollo de esta nueva fábrica contribuya a incrementar la actividad productiva, generar oportunidades laborales y fortalecer la cadena de proveedores vinculados con la industria automotriz.

El proyecto forma parte de una estrategia de expansión que combina la incorporación de nuevos productos, el crecimiento comercial y una mayor presencia industrial en el país.

Cuánto cuesta el nuevo Foton eView Connect en Argentina

La compañía anunció que las primeras unidades del nuevo furgón eléctrico llegarán a su red de concesionarios entre diciembre de 2026 y enero de 2027.

Como parte del lanzamiento, Foton presentó una propuesta de preventa para las primeras unidades disponibles.

Los precios anunciados son los siguientes:

Foton eView Connect de 7,2 metros cúbicos: 45.000 dólares.

Foton eView Connect de 9 metros cúbicos: 49.500 dólares.

En ambos casos, los valores informados no incluyen el IVA del 10,5%.

La preventa contempla, además, la entrega de un cargador de corriente alterna de 11 kW junto con cada vehículo.

Esta incorporación busca facilitar el acceso a una solución de recarga para los compradores que comiencen a utilizar unidades comerciales eléctricas.

Los interesados podrán consultar las características, versiones y condiciones de disponibilidad a través de la red oficial de concesionarios de Foton en Argentina.

Grupo Corven y la expansión de Foton en el mercado argentino

Foton está representada en Argentina por Grupo Corven desde 2018.

Durante estos años, la marca desarrolló una oferta comercial que comprende camionetas, minitrucks y camiones de diferentes capacidades, destinados tanto al transporte de mercaderías como a distintas actividades productivas.

Su catálogo incluye vehículos comerciales livianos, medianos y pesados, además de nuevas alternativas de movilidad eléctrica e híbrida.

Con la incorporación del eView Connect, la compañía amplía su participación hacia el segmento de los furgones medianos, un tipo de vehículo especialmente utilizado para la distribución urbana.

La estrategia apunta a ofrecer diferentes soluciones de transporte según las necesidades operativas de empresas, comercios y operadores logísticos.

Una alternativa eléctrica para el futuro de la distribución urbana

El crecimiento del comercio electrónico y la necesidad de optimizar los sistemas de entrega generan nuevos desafíos para las empresas de logística y distribución.

En este escenario, los vehículos comerciales eléctricos aparecen como una alternativa para reducir las emisiones durante la circulación y disminuir determinados gastos operativos asociados al transporte.

El Foton eView Connect busca posicionarse dentro de este mercado mediante una combinación de autonomía, capacidad de carga y tecnología de recarga rápida.

Sus dos configuraciones permiten atender diferentes necesidades de transporte, desde recorridos urbanos con cargas moderadas hasta operaciones que requieren mayor volumen y capacidad útil.

La incorporación de este modelo también refleja el interés de las automotrices por ampliar la disponibilidad de vehículos comerciales impulsados mediante energías alternativas.

Con su llegada prevista para fines de 2026 y comienzos de 2027, Foton apuesta a fortalecer su presencia en Argentina y acompañar la transformación tecnológica de las actividades vinculadas con el transporte y la distribución de mercaderías.

El nuevo eView Connect representa así una incorporación a la oferta de utilitarios eléctricos disponibles para el mercado argentino, con características orientadas a las empresas que buscan modernizar sus flotas y avanzar hacia operaciones de transporte más eficientes.

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