Carmen Bugdahl Ciudadana Ilustre

En un emotivo acto llevado a cabo en la Sede de la Administración Municipal, el Intendente del Gobierno de San Carlos Centro Juan José Placenzotti hizo entrega del Decreto N° 047/26 por el cual se declara Ciudadana Ilustre de nuestra ciudad a la Sra. Carmen Guillermina Bugdahl.
Locales28 de octubre de 2026

En un emotivo acto llevado a cabo en la Sede de la Administración Municipal, el Intendente del Gobierno de San Carlos Centro Juan José Placenzotti hizo entrega del Decreto N° 047/26 por el cual se declara Ciudadana Ilustre de nuestra ciudad a la Sra. Carmen Guillermina Bugdahl.

Entre los fundamentos de dicho documento se destaca su vasta trayectoria educativa en diferentes establecimientos de la ciudad como organizadora, docente y directiva materializando durante su labor el gran amor por la enseñanza, su verdadera vocación y su gran interés en aportar al crecimiento humano desde las aulas, siempre con la mirada en el desarrollo de las capacidades, cultivando la autoestima y el deseo de superación de sus alumnos.

Asimismo, se subraya su loable tarea en colaboración con numerosas Instituciones de bien público, su participación en la esfera política luego del cese de la actividad docente desempeñándose como Secretaria de Gobierno y Hacienda y como Concejal, y por supuesto la creación de la Fundación Santafesina Virgen de Luján que dirigió durante 27 años con absoluta dedicación, compromiso y entrega. 

 “Gracias es la palabra más grande que podemos decir cuando estamos plenos de felicidad, de emoción y de reconocimiento, gracias porque tienen una visión muy generosa, muy bondadosa,  porque son los ojos de la comunidad, esa comunidad que me ha visto crecer, que me ha visto caminar en muchas instituciones”, expresó con regocijo la homenajeada en presencia de funcionarios municipales, representantes de Instituciones, familiares y amigos.

“En nuestra gestión siempre hemos otorgado especial importancia a resaltar a las personas comprometidas con la comunidad que representamos y la querida Carmen así lo ha hecho a lo largo de toda su vida. Es por ello que entendemos totalmente justo y merecido el presente reconocimiento”, explicó el Jefe de Gobierno.

ScreenHunter_159

Te puede interesar
ScreenHunter_158

Nacibaí 2027: Inscripciones abiertas para niños

Locales28 de octubre de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO comunica que se encuentra abierta la inscripción para niños mayores a 5 años domiciliados en la ciudad interesados en formar parte de la edición 2027 de la comparsa NACIBAÍ. Los mismos, deberán registrarse personalmente en el Centro Municipal de Actividades Culturales hasta el 30 de Octubre, de Lunes a Viernes de 10 a 12 hs. y Martes y Jueves de 15 a 17 hs.
Lo más visto
ScreenHunter_152

Primer aviso previo a desguace de motovehículos retenidos

27 de octubre de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO comunica e INTIMA a los propietarios de motovehículos retenidos y/o secuestrados en la vía pública, que se encontraran depositados por más de seis (6) meses bajo responsabilidad del Municipio, a que en el plazo perentorio máximo de diez (10) días hábiles contados desde la presente publicación (27-10-26), se presenten a fin de retirar los mismos, previa acreditación de su derecho y pago de las multas y demás gastos que pudieran existir.