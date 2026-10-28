Carmen Bugdahl Ciudadana Ilustre

En un emotivo acto llevado a cabo en la Sede de la Administración Municipal, el Intendente del Gobierno de San Carlos Centro Juan José Placenzotti hizo entrega del Decreto N° 047/26 por el cual se declara Ciudadana Ilustre de nuestra ciudad a la Sra. Carmen Guillermina Bugdahl.

Entre los fundamentos de dicho documento se destaca su vasta trayectoria educativa en diferentes establecimientos de la ciudad como organizadora, docente y directiva materializando durante su labor el gran amor por la enseñanza, su verdadera vocación y su gran interés en aportar al crecimiento humano desde las aulas, siempre con la mirada en el desarrollo de las capacidades, cultivando la autoestima y el deseo de superación de sus alumnos.

Asimismo, se subraya su loable tarea en colaboración con numerosas Instituciones de bien público, su participación en la esfera política luego del cese de la actividad docente desempeñándose como Secretaria de Gobierno y Hacienda y como Concejal, y por supuesto la creación de la Fundación Santafesina Virgen de Luján que dirigió durante 27 años con absoluta dedicación, compromiso y entrega.

“Gracias es la palabra más grande que podemos decir cuando estamos plenos de felicidad, de emoción y de reconocimiento, gracias porque tienen una visión muy generosa, muy bondadosa, porque son los ojos de la comunidad, esa comunidad que me ha visto crecer, que me ha visto caminar en muchas instituciones”, expresó con regocijo la homenajeada en presencia de funcionarios municipales, representantes de Instituciones, familiares y amigos.

“En nuestra gestión siempre hemos otorgado especial importancia a resaltar a las personas comprometidas con la comunidad que representamos y la querida Carmen así lo ha hecho a lo largo de toda su vida. Es por ello que entendemos totalmente justo y merecido el presente reconocimiento”, explicó el Jefe de Gobierno.