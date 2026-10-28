Nacibaí 2027: Inscripciones abiertas para niños

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO comunica que se encuentra abierta la inscripción para niños mayores a 5 años domiciliados en la ciudad interesados en formar parte de la edición 2027 de la comparsa NACIBAÍ. Los mismos, deberán registrarse personalmente en el Centro Municipal de Actividades Culturales hasta el 30 de Octubre, de Lunes a Viernes de 10 a 12 hs. y Martes y Jueves de 15 a 17 hs.
Locales28 de octubre de 2026

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO comunica que se encuentra abierta la inscripción para niños mayores a 5 años domiciliados en la ciudad interesados en formar parte de la edición 2027 de la comparsa NACIBAÍ. Los mismos, deberán registrarse personalmente en el Centro Municipal de Actividades Culturales hasta el 30 de Octubre, de Lunes a Viernes de 10 a 12 hs. y Martes y Jueves de 15 a 17 hs.

Se informa, asimismo, que los ensayos con el grupo de niños comenzarán el 2 de Noviembre realizándose todos los Lunes a las 19 hs. en la misma dependencia.

NACIBAÍ los espera para brillar con su temática “CRISOL” en el próximo Carnaval Sancarlino que se llevará a cabo el Sábado 16 de Enero de 2027 sobre calle Rivadavia.

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