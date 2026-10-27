Primer aviso previo a desguace de motovehículos retenidos

Avanza la instalación de la nueva cartelería PareLocales23 de octubre de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO trabaja de manera continua con el fin de mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO comunica e INTIMA a los propietarios de motovehículos retenidos y/o secuestrados en la vía pública, que se encontraran depositados por más de seis (6) meses bajo responsabilidad del Municipio, a que en el plazo perentorio máximo de diez (10) días hábiles contados desde la presente publicación (27-10-26), se presenten a fin de retirar los mismos, previa acreditación de su derecho y pago de las multas y demás gastos que pudieran existir.
Vencido el plazo informado se perderá el derecho a reclamo alguno, quedando el bien sujeto a desguace y/o compactación.