Primer aviso previo a desguace de motovehículos retenidos

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO comunica e INTIMA a los propietarios de motovehículos retenidos y/o secuestrados en la vía pública, que se encontraran depositados por más de seis (6) meses bajo responsabilidad del Municipio, a que en el plazo perentorio máximo de diez (10) días hábiles contados desde la presente publicación (27-10-26), se presenten a fin de retirar los mismos, previa acreditación de su derecho y pago de las multas y demás gastos que pudieran existir.

Vencido el plazo informado se perderá el derecho a reclamo alguno, quedando el bien sujeto a desguace y/o compactación.