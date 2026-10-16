Los cuatro hábitos para reducir el contagio de infecciones respiratorias en casa, según el Ministerio de Salud

El lavado de manos, la ventilación y la limpieza de superficies son algunas de las medidas que pueden limitar la circulación de virus en el hogar.
Interés General16 de octubre de 2026

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La tos, los estornudos y el contacto con secreciones pueden facilitar la transmisión de virus respiratorios entre quienes comparten una casa. El lavado de manos, el descarte de pañuelos usados, la ventilación de los ambientes y la limpieza de superficies son medidas que, según el Ministerio de Salud, pueden ayudar a reducir el riesgo.

Cómo evitar que las secreciones lleguen a otras personas

Al toser o estornudar, se recomienda cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo descartable y tirarlo enseguida en un cesto. Después, conviene lavarse las manos o usar alcohol en gel si no hay agua y jabón disponibles.

Si no se tiene un pañuelo, el Ministerio de Salud aconseja cubrirse con el antebrazo y no con las manos. Así se reduce la posibilidad de dejar secreciones en objetos de uso compartido, como celulares, picaportes, interruptores, cubiertos o juguetes. Los pañuelos de tela deberían lavarse antes de volver a usarse.

El lavado con agua y jabón debería durar al menos 20 segundos. Se aconseja hacerlo después de sonarse la nariz, toser o estornudar, y también al llegar de la calle, antes de preparar o comer alimentos y luego de ir al baño.

Las manos pueden llevar partículas hacia los ojos, la nariz o la boca, por lo que también se recomienda evitar tocarse la cara si no están limpias. Cuando no hay agua y jabón, el alcohol en gel debería tener una concentración de al menos 60% y cubrir toda la superficie de las manos.

Limpieza, ventilación y cuidados si alguien tiene síntomas

Manijas, grifos, mesas, controles remotos, teléfonos y juguetes son algunas de las superficies que varias personas pueden tocar durante el día. Limpiarlas con regularidad con agua y jabón o detergente ayuda a retirar suciedad y microorganismos; si alguien está enfermo, la frecuencia debería aumentar.

Abrir puertas y ventanas favorece la circulación del aire y puede disminuir la concentración de partículas respiratorias en espacios cerrados. Si una persona tiene tos, congestión, fiebre o malestar, conviene que limite el contacto cercano, especialmente con integrantes del hogar con mayor riesgo de enfermar gravemente.

Cuando debe compartir espacios, una mascarilla quirúrgica o KN95 bien ajustada puede reducir la dispersión de partículas. También se recomienda no compartir vasos, cubiertos ni toallas y descansar en un ambiente ventilado. Ante dificultad para respirar, fiebre persistente, confusión o labios azulados, es necesario buscar atención médica. La vacunación contra la influenza, cuando corresponde, complementa estas medidas, que no eliminan por completo el riesgo.

LA CIEN

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