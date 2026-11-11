Se realizará un taller gratuito sobre Gestión de las Emociones en el Hospital Pedro Suchón

El Hospital Pedro Suchón de San Carlos Centro llevará adelante un taller denominado “Gestión de las Emociones”, una propuesta destinada a brindar herramientas para reconocer, comprender y gestionar las emociones.
Locales11 de noviembre de 2026
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El Hospital Pedro Suchón de San Carlos Centro llevará adelante un taller denominado “Gestión de las Emociones”, una propuesta destinada a brindar herramientas para reconocer, comprender y gestionar las emociones.

La actividad se desarrollará el próximo viernes 13 de noviembre, a partir de las 13:30 horas, en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del establecimiento sanitario.

El encuentro estará a cargo de la Lic. Virginia Gaitán y será gratuito, con convocatoria abierta a todo el público interesado en participar.

La iniciativa propone generar un espacio de aprendizaje y reflexión sobre la importancia de las emociones en la vida cotidiana, promoviendo su reconocimiento y una mejor gestión en los distintos ámbitos de la vida.

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