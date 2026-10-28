Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy Miércoles 28 de Octubre en Santa Fe a la edad de 65 años, el Señor Pedro Luis Ramos. 
Necrológicas28 de octubre de 2026

Falleció hoy Miércoles 28 de Octubre en Santa Fe a la edad de 65 años, el Señor Pedro Luis Ramos. 

Sus restos son velados en sala del Centro de Jubilados de San Carlos Norte y serán cremados hoy Miércoles 28 de Octubre a las 18:00 horas en el Crematorio Municipal de San Carlos Centro previo responso en el lugar mencionado. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios

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