Necrológicas Ostta Sepelios
Necrológicas28 de octubre de 2026
Falleció hoy Miércoles 28 de Octubre en Santa Fe a la edad de 65 años, el Señor Pedro Luis Ramos.
Falleció hoy Miércoles 28 de Octubre en Santa Fe a la edad de 65 años, el Señor Pedro Luis Ramos.
Sus restos son velados en sala del Centro de Jubilados de San Carlos Norte y serán cremados hoy Miércoles 28 de Octubre a las 18:00 horas en el Crematorio Municipal de San Carlos Centro previo responso en el lugar mencionado. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios
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