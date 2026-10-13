Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy Martes 13 de octubre en San Carlos Centro a la edad de 93 años, el Señor Nieves Oscar Gastricini.

Sus restos son velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y partirá el cortejo fúnebre hoy Martes 13 de octubre desde la sala hacia el Cementerio Municipal a las 09.30 horas.

Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios