Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy Martes 13 de octubre en San Carlos Centro a la edad de 93 años, la Señora Alida Esther Bessone "PIPI.

Sus restos serán velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y partirá el cortejo fúnebre hoy Martes 13 de octubre a las 16:OO horas hacia el Cementerio Municipal donde se dará el responso antes de su inhumación. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios