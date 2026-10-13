Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy Martes 13 de octubre en San Carlos Centro a la edad de 93 años, la Señora Alida Esther Bessone "PIPI. 
Necrológicas13 de octubre de 2026
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Falleció hoy Martes 13 de octubre en San Carlos Centro a la edad de 93 años, la Señora Alida Esther Bessone "PIPI. 

Sus restos serán velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y partirá el cortejo fúnebre hoy Martes 13 de octubre a las 16:OO horas hacia el Cementerio Municipal donde se dará el responso antes de su inhumación. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios

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