Necrológicas Ostta Sepelios

Necrológicas Ostta SepeliosNecrológicas02 de octubre de 2026
Falleció ayer 1 de Octubre a la edad de 86 años, la Señora Nidya Graciela Tell viuda de Gattone "Didi”.
Falleció hoy Martes 6 de octubre en San Carlos Centro a la edad de 89 años, la Señora Angélica Salvadora Córdoba viuda de Córdoba.
Sus restos serán velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y partirá el cortejo fúnebre mañana Miércoles 7 de octubre a las 10:00 horas desde la sala hacia el Cementerio Municipal donde se dará el responso antes de su inhumación. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios