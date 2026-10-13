Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy Martes 13 de octubre en Santa Fe a la edad de 83 años, la Señora Lucia María Mazzia " LOLA".

Sus restos serán velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y partirá el cortejo fúnebre mañana Miércoles 14 de octubre a las 10:00 horas desde la sala hacia el Cementerio Municipal previo responso en la sala de velatorio. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios