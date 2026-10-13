Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy Martes 13 de octubre en Santa Fe a la edad de 83 años, la Señora Lucia María Mazzia " LOLA". 
Necrológicas13 de octubre de 2026

Falleció hoy Martes 13 de octubre en Santa Fe a la edad de 83 años, la Señora Lucia María Mazzia " LOLA". 

Sus restos serán velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y partirá el cortejo fúnebre mañana Miércoles 14 de octubre a las 10:00 horas desde la sala hacia el Cementerio Municipal previo responso en la sala de velatorio. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios

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