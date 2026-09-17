Género y Violencia: Encuentro Regional de Áreas Sociales

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, a través del equipo de profesionales de la Oficina de Promoción y Asistencia Social, participó de un nuevo encuentro de referentes de áreas sociales, igualdad, género y diversidad, consumos problemáticos, niñez y adolescencia de Municipios y Comunas de la Micro Región desarrollado en el Punto Violeta de la ciudad de San Jerónimo Norte.

Durante el mismo se continuó avanzando en el trabajo articulado planteado desde el inicio para la generación de redes y la coordinación de acciones que permitan acompañar y brindar respuestas rápidas y efectivas a las distintas necesidades relacionadas a las temáticas.

“Nuestro equipo se sigue fortaleciendo, en constante interdisciplinariedad y capacitación, porque creemos que solo trabajando de forma mancomunada, conectados, escuchando y atentos también a otras realidades se obtienen los resultados esperados, mediante el abordaje cercano y comprometido que venimos desarrollando en estos ámbitos”, expresó el Intendente Juan José Placenzotti.