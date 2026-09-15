Se realizará un conversatorio gratuito sobre cuidados paliativos “Enfoque centrado en la persona, la familia y el cuidador”

La Fundación Santafesina Virgen de Luján llevará adelante un conversatorio gratuito sobre cuidados paliativos, bajo el lema “Enfoque centrado en la persona, la familia y el cuidador”.
Locales15 de septiembre de 2026

La Fundación Santafesina Virgen de Luján llevará adelante un conversatorio gratuito sobre cuidados paliativos, bajo el lema “Enfoque centrado en la persona, la familia y el cuidador”.

La actividad se desarrollará el miércoles 7 de octubre, a las 20 horas, en el Auditorio del Centro de Exposición y Ventas de Productos Sancarlinos.

El encuentro contará con la participación de la Terapista Ocupacional Valeria M. Marengo, matrícula profesional S0401 L1 F12, y tendrá como objetivo generar un espacio de reflexión e intercambio en torno a los cuidados paliativos, poniendo especial atención en las necesidades de la persona, su familia y quienes cumplen el rol de cuidadores.

La propuesta será abierta a toda la comunidad, invitando a vecinos y familias interesadas en conocer más sobre esta temática y compartir un espacio de diálogo y concientización.

La iniciativa es organizada por la Fundación Santafesina Virgen de Luján, que extendió la invitación a toda la comunidad sancarlina a participar del encuentro.

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