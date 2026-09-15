Encuentro de Oración, Evangelización y Sanación en la Parroquia San Carlos Borromeo

Este martes 22 de septiembre a las 20:30 hs, en el Templo San Carlos Borromeo de San Carlos Centro, se realizará un Encuentro de Oración, Evangelización y Sanación, bajo el lema “Desde el Amor”, inspirado en la Palabra de Dios:

“Porque eres valioso a mis ojos, y yo te amo.” (Is. 43,4)

Será un momento para encontrarnos con Jesús, poner en sus manos nuestras heridas, cansancios, miedos y preocupaciones, y descubrir que su amor no condena, sino que sana, restaura y transforma.

Jesús nos mira con misericordia y nos recuerda que nuestra historia no termina en nuestras heridas ni en nuestros errores. Su amor puede hacer nuevas todas las cosas. Cuando nos dejamos abrazar por Él, podemos comenzar de nuevo, recuperar la esperanza y descubrir que somos profundamente amados.

Los esperamos. Jesús nos espera.

Fecha: Martes 22 de septiembre

Hora: 20:30 hs.

Lugar: Templo San Carlos Borromeo – San Carlos Centro (SF)

Llevar anotador y Biblia.