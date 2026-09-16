Otazo llevó la salud mental de los jóvenes al debate federal

El concejal y presidente del Concejo Municipal de San Carlos Centro, Gabriel Otazo, participó en la ciudad de La Plata del Congreso Federal de Juventudes, un espacio que reunió a jóvenes legisladores de distintas provincias para debatir los principales desafíos que atraviesan sus comunidades.

Durante su intervención, Otazo puso en el centro del debate una problemática urgente y profundamente humana: la salud mental de las juventudes.

“Detrás de cada estadística hay un joven que necesita ser escuchado, acompañado y comprendido. Hablar de salud mental también es construir comunidades más sensibles, presentes y solidarias”, expresó.

En su exposición, compartió las políticas y los proyectos impulsados desde el Concejo Municipal, entre ellos las ordenanzas para la prevención del suicidio, la ludopatía y la ciberludopatía; la adhesión a la Ley Olimpia; la propuesta de creación de una Mesa Interinstitucional de Salud Mental; los talleres desarrollados en las escuelas y el proyecto para prevenir la violencia digital mediante imágenes falsas o deepfakes, elaborado por estudiantes secundarios.

También destacó la experiencia del Concejo Joven, donde este año alumnos de todas las escuelas secundarias de la ciudad trabajaron por primera vez de manera conjunta en un proyecto sobre salud mental y cuidados dentro de las instituciones educativas.

“Los jóvenes no solamente deben ser escuchados: también tienen que participar en la construcción de las respuestas. Cuando les abrimos las puertas de las instituciones, nos demuestran que tienen ideas, sensibilidad y un enorme compromiso con su comunidad”, señaló Otazo.

La participación de San Carlos Centro en este encuentro federal permitió visibilizar el trabajo que se viene realizando en la ciudad y compartir experiencias con legisladores jóvenes de distintos puntos del país.