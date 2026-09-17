Colisionaron dos motocicletas

Un accidente de tránsito se registró cerca de las 11:00 de este jueves en la intersección de las calles Saavedra y Gaminara, en San Carlos Centro.

Por causas que son materia de investigación, en el lugar se produjo la colisión entre dos motocicletas. Como consecuencia del impacto, dos personas habrían resultado lesionadas.

Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y realizaron el traslado de los involucrados hacia un centro médico para recibir atención, presentando lesiones que, al momento de la intervención, se encontraban a determinar.

Las circunstancias en las que se produjo el accidente serán establecidas a partir de las actuaciones correspondientes.