Colisionaron dos motocicletas

Gessler: Aprehendieron a un hombre requerido judicialmente por hallarse evadido de la penitenciaría de Piñero desde 2019Policiales12 de septiembre de 2026
Sucedió ayer por la tarde en un dispositivo de control vehicular e identificación de personas realizado sobre el cruce de las Rutas Provinciales N° 6 y 64, en la localidad de Gessler. El sujeto, de 42 años y oriundo de Gálvez, registraba un pedido de captura desde el 11 de enero de 2020 por no regresar en fecha prevista tras una salida transitoria.