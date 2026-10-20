Lince, aún en fase de prueba en ciudad de Santa Fe, reconstruyó la fuga tras un robo y la Policía detuvo al sospechoso

El sistema de videovigilancia con inteligencia artificial que desarrolló el Gobierno de la Provincia permitió identificar al hombre que había asaltado una heladería céntrica.

Es el primer caso en la capital provincial, aunque la herramienta está todavía en fase de prueba y funciona actualmente con unas 800 cámaras conectadas.

El sistema Lince, que aún está en etapa de ajustes en la ciudad de Santa Fe, permitió avanzar en el esclarecimiento de un robo cometido el domingo 11 de octubre en una heladería céntrica. Tras analizar las imágenes de las cámaras, los operadores identificaron al sospechoso y reconstruyeron sus movimientos. A los dos días, la Policía lo reconoció durante un control de rutina y lo detuvo.

Según la investigación, el hombre ingresó armado al local, se llevó dinero en efectivo, un teléfono celular y mercadería, y encerró a la empleada en el baño antes de escapar. La descripción que aportó la víctima al llamar al 911 permitió orientar el análisis de las imágenes.

El coordinador de Lince, Emiliano Maldonado, explicó que el llamado de la víctima “permitió disparar la incidencia a los operadores, los cuales vieron en las cámaras cercanas al hecho un hombre con una apariencia muy similar a los datos aportados que se subió a un colectivo de línea de la ciudad”.

Para identificarlo y seguir sus movimientos, los operadores utilizaron tres puntos de monitoreo cercanos. “A los dos días, en un chequeo de rutina de la Policía, se lo encontró en inmediaciones del macrocentro de la ciudad, se lo identificó y se lo detuvo”, señaló Maldonado.

El funcionario destacó la importancia de que la ciudadanía llame al 911 ante una situación o una persona sospechosa y aporte una descripción precisa. “Toda descripción es puesta en el sistema, que nos arroja los positivos que hay cercanos al hecho”, afirmó.

Un sistema en fase de prueba

El subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte, detalló que unas 800 cámaras ya funcionan con el sistema Lince en la ciudad. “Estamos empezando a usarlo en fase de prueba en estas primeras semanas” en la capital provincial, indicó. Vale recordar que en ciudad de Rosario y alrededores ya está en funcionamiento.

Montenotte señaló que el Gobierno provincial presenta la herramienta a distintos actores de la ciudad y comparte ejemplos de los informes que produce. El objetivo, explicó, es consolidar el modelo de trabajo cuando esté desarrollada la red de puntos de monitoreo, que cubrirá todos los barrios.

El sistema también colabora con la Fiscalía en otras investigaciones. “Es una herramienta de inteligencia artificial que nos ayuda a identificar con claridad a las personas que estamos buscando y aporta una prueba muy valiosa”, sostuvo el funcionario. Además, anticipó que se busca avanzar en el trabajo en flagrancia, con información en tiempo real para que el personal policial pueda mejorar su intervención territorial.