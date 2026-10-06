Detectaron a un camionero con alcoholemia positiva en la ruta nacional 19, en el acceso a San Jerónimo del Sauce

Personal de la Dirección General Guardia Provincial que realizaba un operativo de control vehicular en el acceso a San Jerónimo del Sauce detectó que el conductor de un camión presentaba 0,82 gramos de alcohol por litro de sangre.

En la madrugada de este martes, uniformados de la Unidad Operativa Regional 3 (Santa Fe) detuvieron la marcha de un camión que circulaba sobre la Ruta Nacional N° 19. Seguidamente, le practicaron a su conductor el test de alcoholemia y la prueba arrojó resultado positivo de 0,82 gramos de alcohol por litro de sangre.

Ante esta situación, los agentes labraron el acta de infracción correspondiente y, como medida cautelar, dispusieron la prohibición de circular y la retención preventiva de la licencia de conducir.

Finalmente, las actuaciones fueron elevadas al Juzgado de Faltas de Pilar, que continuará con las diligencias correspondientes.