Permanente acompañamiento y apoyo a las Pymes locales

El fomento de la producción local de bienes y servicios y la promoción de nuevos emprendimientos productivos, es una de las acciones permanentes del GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO.



El apoyo crediticio y estímulo a emprendedores que se origina en fondos propios del Municipio, tiene por objeto apoyar a emprendimientos que se inicien o en desarrollo, que demuestren mediante un análisis de la inversión, tener capacidad de repago. Requiere de un estudio del proyecto de inversión y de garantías solidarias. La tasa está fuertemente bonificada por el Municipio, por lo que es sensiblemente inferior que las tasas del mercado financiero.

Por estos días se entregó un importante aporte a Sebastián Lescano y Luisina Cornaglia, titulares de “Mica Madre” destinado a la compra de una máquina laminadora que permitirá ampliar su producción de panificación artesanal con masa madre.

“Mediante este Programa brindamos herramientas de financiamiento, capacitación y asistencia permanente a nuestros emprendedores y Pymes, que son muchas, cada vez más, de las más variadas, y que continúan creciendo. El valor y el impulso que de manera sostenida en el tiempo le damos a lo HECHO EN SAN CARLOS es otro de los sellos de esta gestión de gobierno, lo cual nos llena de satisfacción y orgullo”, destacó el Intendente Juan José Placenzotti.