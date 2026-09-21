Plantación de árboles por cada nacimiento
“Un árbol por la vida”, iniciativa implementada hace más 30 años, surge precisamente con el fin de honrar la vida con un símbolo que es vida en sí mismo: EL ÁRBOL, y así acompañar el crecimiento de los niños cuidando a su vez el desarrollo de esas especies que llevan el nombre del nuevo ser. Un modo de comprometer a las familias sancarlinas en el fomento y protección de algo tan preciado para la humanidad y fundamentalmente para las generaciones futuras.
En dicho marco, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a participar de la plantación correspondiente a los niños nacidos durante el año 2025 y anteriores que no hayan recibido su ejemplar. La misma se llevará a cabo el SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE a las 16:30 hs. en las inmediaciones de la Bicisenda “Daniel del Barco”, a la vera de la Ruta Provincial Nº 6, Km. 36,6.
“Esta propuesta, de la que hemos sido pioneros, orgullosamente imitada luego en muchas otras localidades, junto a la gran cantidad de Proyectos Forestales que se han implementado y sostenido en el tiempo, hacen de San Carlos Centro una de las ciudades de la provincia y el país que, por cada habitante, más árboles planta por año. Una ciudad sustentable y amigable donde el compromiso con el medio ambiente no es promesa sino acción constante y prioritaria de esta gestión de gobierno”, expresó el Intendente Juan José Placenzotti.