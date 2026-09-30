Sesiona el Concejo Municipal

El día 1 de Octubre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
Política30 de septiembre de 2026

El día 1 de Octubre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
 
 1- Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. –

2- Lectura de Notas Recibidas y Enviadas.-

3- Proyecto de DECRETO: Reasignación de Beca Socioeconómica  “ Ercilla Alarcón”  Presentado por Presidencia.- 

4-  Proyecto de ORDENANZA: Crea el “Programa San Carlos Centro con identidad”, destinados a incorporar Códigos  QR y otras herramientas  digitales de Información en la  Cartelería  identificatoria  de calles y espacios Públicos de la Ciudad.- Presentado por la Concejal Carina Bassi.-

5- Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Solicita Informe sobre la dotación  de Inspectores, los controles de Tránsito y las Medidas de Seguridad Vial en la Ciudad. Presentado por los  Concejales  Ariel Rinaudo , Noemí Gorgo Partido  “Somos San Carlos”.-

6- Proyecto de  MINUTA DE COMUNICACIÓN: Solicita al D.E.M. que arbitre las medidas necesarias para dar efectivo cumplimiento a la Ordenanza N°887/17  implementando  y manteniendo actualizada la “Agenda Social y Cultural  permanente de San Carlos Centro”. Presentado por los Concejales Ariel Rinaudo, Noemí Gorgo. Partido “Somos San Carlos”.- 

7- Proyecto de DECLARACIÓN: Por el cual se Declara  de Interés  Municipal el 14 Mega Concierto de Niños Cantores “Algo que Cantar…2026”. Presentado por el Concejal Gabriel Otazo y Judith Perren  Partido “Alternativa Sancarlina”.-

8- DESPACHO N° 014/26: De la Comisión de Obras y Servicio Público. Proyecto de ORDENANZA donde se establece requisitos Técnicos, Legales y Condiciones Generales para el Diseño, Instalación, Mantenimiento, Ordenamiento y Renovación  de Alumbrado Público en el Éjido Urbano con fin de garantizar la Seguridad Eléctrica y Calidad Lumínica  homogénea en toda la Vía Pública

9- DESPACHO N°015/26: De la Comisión de Obras y Servicios Públicos. Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN solicita al D.E.M.  Inspección  Técnica de las cunetas y sistema de Escurrimiento Pluvial  ubicado sobre calle  Scalabrini Ortiz, entre calle Córdoba y Corrientes, atendiendo especialmente los sectores donde actualmente se registre acumulación  y estancamiento de agua .-

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