El pasado 25 de julio, el Coro de Niños de la Comuna de San Carlos Norte participó del Encuentro de Coros Infantojuveniles, realizado en el SUM del ISP N.º 6 “Dr. Leopoldo Chizzini Melo”, compartiendo una jornada enriquecedora junto a coros de distintas localidades.

“Desde la Comuna de San Carlos Norte acompañamos y apoyamos esta participación, haciéndonos cargo de los gastos de traslado para que nuestros niños puedan formar parte de este importante encuentro. Además, en esta oportunidad se les entregaron nuevas remeras institucionales, fortaleciendo el sentido de pertenencia y representando con orgullo a nuestra comunidad.

Continuamos promoviendo y acompañando los espacios culturales que contribuyen al desarrollo artístico, educativo y humano de nuestros niños, convencidos de que la cultura es una herramienta fundamental para el crecimiento de nuestra comunidad”.