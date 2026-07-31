Ya se encuentran disponibles en la web de la provincia los impuestos inmobiliarios y patentes

Necrológicas Ostta SepeliosLocales31 de julio de 2026
Falleció hoy Viernes 31 de Julio en Santa Fe a la edad de 87 años la señora, Mari Rosa Pascualina Carroza viuda de Ferrero.
La Comuna de San Carlos Sud informa que se encuentra disponible para descargar en la página web www.santafe.gov.ar/api las cuotas 4, 5 y 6 del impuesto INMOBILIARIO URBANO Y RURAL, y las cuotas 4 y 5 del impuesto PATENTE DE VEHÍCULOS, correspondiente al año 2026.
Quienes no cuenten con las herramientas necesarias para descargarlos desde la página web, pueden acercarse a la Sede Comunal en horarios de atención al público con número de patente o de partida inmobiliaria para su correspondiente impresión.