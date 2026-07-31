Ya se encuentran disponibles en la web de la provincia los impuestos inmobiliarios y patentes

La Comuna de San Carlos Sud informa que se encuentra disponible para descargar en la página web www.santafe.gov.ar/api las cuotas 4, 5 y 6 del impuesto INMOBILIARIO URBANO Y RURAL, y las cuotas 4 y 5 del impuesto PATENTE DE VEHÍCULOS, correspondiente al año 2026.
 
Locales31 de julio de 2026

La Comuna de San Carlos Sud informa que se encuentra disponible para descargar en la página web www.santafe.gov.ar/api las cuotas 4, 5 y 6 del impuesto INMOBILIARIO URBANO Y RURAL, y las cuotas 4 y 5 del impuesto PATENTE DE VEHÍCULOS, correspondiente al año 2026.

Quienes no cuenten con las herramientas necesarias para descargarlos desde la página web, pueden acercarse a la Sede Comunal en horarios de atención al público con número de patente o de partida inmobiliaria para su correspondiente impresión.

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