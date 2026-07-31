Ya se encuentran disponibles en la web de la provincia los impuestos inmobiliarios y patentes

La Comuna de San Carlos Sud informa que se encuentra disponible para descargar en la página web www.santafe.gov.ar/api las cuotas 4, 5 y 6 del impuesto INMOBILIARIO URBANO Y RURAL, y las cuotas 4 y 5 del impuesto PATENTE DE VEHÍCULOS, correspondiente al año 2026.

Quienes no cuenten con las herramientas necesarias para descargarlos desde la página web, pueden acercarse a la Sede Comunal en horarios de atención al público con número de patente o de partida inmobiliaria para su correspondiente impresión.