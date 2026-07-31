Sentido único de circulación en calle Almafuerte

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO comunica que, a partir del día de hoy, VIERNES 31 DE JULIO, la calle ALMAFUERTE, en el tramo comprendido Mitre y Avenida Scalabrini Ortiz (frente al Paseo Parque de la Ciudad), tendrá exclusivamente sentido de circulación de Este a Oeste, siendo permitido el estacionamiento, solamente paralelo al cordón norte.

De esta manera, la calle Almafuerte tendrá el mismo sentido de circulación en toda su extensión.

Se solicita conducir con la debida precaución y respetar la cartelería instalada en el lugar.

En San Carlos Centro se HACE