Pirola respaldó los planteos de las entidades rurales con un pedido de informes sobre la prevención de El Niño

El senador provincial Rubén Pirola reafirmó su acompañamiento a los planteos realizados por la Sociedad Rural de Las Colonias y la Sociedad Rural de San Carlos durante los encuentros desarrollados en Elisa, Esperanza y San Carlos Centro, donde productores, presidentes comunales e intendentes analizaron las necesidades prioritarias en materia eléctrica, vial e hídrica frente al escenario climático previsto para el fenómeno El Niño 2026/2027.

Como continuidad de ese trabajo territorial, el legislador presentó un Pedido de Informes para que el Gobierno provincial detalle las obras, la planificación y las acciones de prevención previstas para el departamento Las Colonias, además de impulsar otras iniciativas legislativas vinculadas a la infraestructura y la producción.

"Representar a Las Colonias es defender los intereses de nuestros vecinos con una voz propia, firme e independiente de la agenda o los intereses de cualquier gobierno provincial. Cada reunión con quienes viven y producen en el departamento siempre son transformadas en acciones concretas para que se escuchen allí donde se toman las decisiones." aseguró Pirola

El proyecto solicita información sobre las obras ejecutadas y proyectadas junto a los comités de cuenca, el estado de las intervenciones en las localidades con riesgo hídrico, los caminos productivos y las acciones coordinadas con el sector agropecuario para anticipar el impacto del fenómeno climático.

"La prevención comienza mucho antes de que llegue la emergencia. Contar con información clara sobre las obras, la planificación y las prioridades permite brindar certezas a nuestras comunidades.", señaló quien representa los intereses de Las Colonias.

Transparencia permanente

Como parte de su política permanente de transparencia y rendición de cuentas, todos los proyectos legislativos presentados por Rubén Pirola, incluido este Pedido de Informes, se encuentran disponibles para consulta pública en su sitio web oficial, permitiendo que cualquier vecino pueda acceder al contenido completo de las iniciativas y realizar un seguimiento de cada gestión legislativa, una manera de rendir cuentas única en Las Colonias.