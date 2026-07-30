El juego creado por un estudiante de la UNL que ya es furor mundial

Un estudiante de Ingeniería Informática de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) creó un juego que permite tomar decisiones, pasar por distintos clubes, ganar títulos y construir una carrera futbolística. La propuesta se volvió viral en redes sociales y ya superó las 85 millones de partidas.

Se trata de Copero, una plataforma deportiva desarrollada por Gerónimo Grinóvero, quien contó en diálogo con LT10 que el éxito del juego se adelantó a los tiempos previstos para el proyecto.

“Copero en realidad no es el juego —ha sido adoptado públicamente el nombre—, sino la plataforma en la que está alojado”, explicó. La iniciativa todavía se encuentra en desarrollo y busca reunir resultados deportivos, minijuegos y análisis vinculados al deporte.

Por el momento, la plataforma está enfocada en el fútbol, aunque el objetivo es incorporar otras disciplinas. “El plan es que incluya muchos deportes más en el futuro”, adelantó el joven santafesino.

Una carrera futbolística en pocos minutos

El juego más popular de la plataforma propone que cada usuario se ponga en la piel de un futbolista juvenil y tome decisiones a lo largo de su carrera.

El jugador comienza a los 16 años y puede elegir entre diferentes clubes, definir entrenamientos, aceptar transferencias o préstamos y afrontar situaciones personales que influyen en su recorrido deportivo.

“Podés ganar títulos, podés dar el salto a Europa, podés jugar en una selección”, detalló Grinóvero. Además, explicó que la experiencia es breve y dinámica: “Es un juego rápido, que uno puede hacerlo en un par de minutos, y es probablemente la causa por la que se haya vuelto tan adictivo”.

La propuesta permite desarrollar trayectorias diferentes en cada partida. Algunos usuarios pueden pasar por numerosos clubes, mientras que otros eligen permanecer durante toda su carrera en la institución donde comenzaron.

“No hay forma de ganarlo. Uno puede hacer carreras, como le dicen, 'baldoceras', pasar de club en club; otro puede elegir quedarse en el club en el que arrancó”, señaló.

El juego está disponible de manera gratuita en Copero.com.ar y puede utilizarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Actualmente cuenta con distintos modos, que modifican la cantidad de decisiones y el ritmo con el que avanza la carrera.

El Mundial y el sueño de ser futbolista

Para Grinóvero, parte de la repercusión estuvo vinculada con el clima futbolero generado por el Mundial. “Estuvimos surfeando esa ola, aprovechando la manía por el Mundial”, explicó.

También consideró que el juego conecta con un deseo compartido por muchos hinchas. “Es el sueño de los que no llegaron, de todos los fanáticos del fútbol, por ahí abstraerse un poquito de la realidad y meterse en la piel de un jugador de fútbol, aunque sea por cinco minutos”, sostuvo.

La viralización llevó a que el juego fuera utilizado en distintos canales de streaming y alcanzara una repercusión internacional. Incluso, la cuenta en español del Bayern Múnich publicó una captura de Copero.

De un proyecto de aprendizaje a millones de partidas

Grinóvero finalizó la cursada de Ingeniería Informática y se encuentra a la espera de la fecha para recibir su título. El desarrollo de Copero comenzó como una forma de adquirir experiencia con nuevas tecnologías, pero el alcance del proyecto modificó los planes iniciales.

“El comienzo del proyecto fue para adquirir experiencia en ciertas tecnologías de vanguardia de la informática, pero de repente escaló y se convirtió en una realidad”, relató.

El crecimiento fue acelerado: “Se fue mundial literalmente, ya lleva más de 85 millones de partidas jugadas, de carreras realizadas”, destacó.

El desarrollo técnico de la plataforma está a cargo del propio Grinóvero, mientras que sus compañeros Gonzalo y Federico integran el equipo que trabaja en el área de comunicación.

“Del desarrollo de la web sí me encargo yo”, afirmó.

La inteligencia artificial fue utilizada como una herramienta durante el proceso de creación, aunque el joven explicó que gran parte del trabajo fue realizado de manera manual.

“Está hecho muy a mano porque hay cuestiones en las que uno tiene que saber de fútbol para poder hacer cosas así. No se puede delegar tanto”, sostuvo. De todos modos, consideró que las herramientas de inteligencia artificial son útiles para el desarrollo de software “siempre y cuando se las use de forma consciente”.

Nuevas ligas, decisiones y juegos

La plataforma no tiene publicidad y, por el momento, no genera ingresos. El acceso es gratuito y no requiere ningún pago para jugar.

De cara a las próximas actualizaciones, el equipo busca ampliar las opciones disponibles. “La idea es continuar agregando actualizaciones, agregar más decisiones y nuevas ligas”, adelantó.

Además, el proyecto apunta a fortalecer sus tres áreas principales: los resultados deportivos, los minijuegos y los análisis con modelos predictivos.

Grinóvero señaló que el crecimiento de Copero también generó una gran cantidad de sugerencias por parte de los usuarios. Aunque valoró la participación de la comunidad, remarcó que el equipo buscará conservar la identidad original del juego.

“La gente identifica muy bien los problemas que puede llegar a tener el juego, pero después siempre hay que recalcar el criterio de uno para decir si escucho todo o lo tomo como sugerencia y no como una obligación”, concluyó.

Fuente: LT10