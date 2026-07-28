Las cinco habilidades clave más buscadas en el mundo laboral del presente y del futuro cercano

Según el Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial (FEM), el 39% de las competencias centrales requeridas hoy en el mercado laboral van a modificarse de aquí hacia el 2030.

Este informe- que releva la perspectiva de más de 1.000 empleadores globales que representan a 14 millones de trabajadores en 55 economías- da cuenta de una transformación que no se detiene.

Hablar de habilidades “blandas y duras” parece haber quedado fuera de perspectiva en un mundo donde la IA cambia la forma de entender el desarrollo del talento. Sin embargo, hay cinco habilidades que aparecen destacadas por diversos organismos.

Pensamiento analítico y resolución de problemas

Por tercer informe consecutivo, el pensamiento analítico se mantiene como la competencia central más valorada por los empleadores a nivel global: siete de cada diez compañías la consideran esencial para su fuerza laboral, según el capítulo de perspectivas de habilidades del Future of Jobs Report 2025 del FEM.

El mismo capítulo ubica en el podio, junto al pensamiento analítico, a la resiliencia, la flexibilidad y la agilidad, y al liderazgo con influencia social, subrayando que la capacidad de resolver problemas complejos ya no es exclusiva de perfiles técnicos, sino una exigencia transversal a todas las industrias.

Alfabetización en inteligencia artificial y datos

Las competencias tecnológicas —IA y big data, redes y ciberseguridad, alfabetización tecnológica— son, según el FEM, las que más rápido crecerán en importancia hacia el 2030.

En la misma línea, el informe Skills on the Rise 2026 (Habilidades en Crecimiento 2026) de LinkedIn identificó a la IA como el eje que domina la conversación sobre competencias laborales. Andrew Seaman, editor a cargo de empleo y desarrollo de carrera en dicha plataforma, explicó que la clave no pasa por dominar la IA en profundidad, sino por saber aplicarla al trabajo concreto que cada persona realiza o aspira a realizar.

El propio informe advierte, sin embargo, que las empresas siguen buscando competencias imposibles de automatizar, como la colaboración entre equipos y la relación con clientes.

Adaptabilidad, resiliencia y aprendizaje continuo

La capacidad de reconvertirse frente a cambios acelerados es, para la OCDE, una condición estructural del mercado de trabajo actual donde el reskilling y upskilling ganan terreno a la hora de repensar la propia experiencia laboral.

El informe OECD Skills Outlook 2025: Building the Skills of the 21st Century for All (Construyendo las habilidades del Sigloo XXI para todos) sostiene que las políticas de aprendizaje a lo largo de la vida deben ser flexibles y basadas en datos para reducir las brechas de habilidades entre grupos socioeconómicos.

En paralelo, el Education Policy Outlook 2025 identifica el aprendizaje continuo como un requisito para construir sociedades resilientes, y señala a la mitad de carrera como uno de los momentos críticos donde la reconversión de habilidades resulta decisiva. El FEM coincide: la resiliencia, la flexibilidad y la agilidad integran su top tres de competencias en ascenso.

Habilidades socioemocionales y liderazgo humano

Cuanto más se automatizan las tareas técnicas, más crece la demanda de habilidades imposibles de delegar en una máquina y la educación socioemocional desde la primera infancia adquiere un rol clave con impacto a lo largo de la vida.

Según el modelo de competencias del McKinsey Global Institute, publicado en el informe A New Future of Work: The Race to Deploy AI and Raise Skills in Europe and Beyond, la demanda de habilidades sociales y emocionales como la empatía, el liderazgo y la comunicación interpersona podría crecer un 11% en Europa y un 14% en Estados Unidos hacia 2030. El FEM confirma la tendencia: el liderazgo y la influencia social figuran entre las diez competencias centrales que más crecerán de aquí a 2030, junto con la gestión de talento.

Creatividad y pensamiento innovador

Pensar “fuera de la caja” siempre fue una habilidades apreciada en el mundo laboral, pero con la llegada de la IA escaló posiciones en el ranking de competencias del FEM y hoy se ubica cuarta entre las habilidades centrales que los empleadores consideran indispensables, apenas detrás de la resiliencia y el liderazgo.

La OCDE aporta una lectura complementaria en el OECD Skills Outlook 2025 y remarca que, aun cuando la experiencia técnica sigue siendo relevante, las economías orientadas al futuro premian cada vez más las competencias fundacionales y la capacidad de generar soluciones novedosas por sobre el conocimiento memorístico o repetitivo

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