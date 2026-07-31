El viernes es el día que más felicidad genera, según la ciencia

Un estudio realizado durante dos años con más de 50.000 personas determinó qué jornada de la semana provoca mayor bienestar. La explicación está vinculada al cambio de rutina y la llegada del descanso.
Interés General31 de julio de 2026

ScreenHunter_131

El viernes es el día de la semana que genera mayor felicidad en las personas, según una investigación que analizó cómo influyen las rutinas y las obligaciones diarias en el estado de ánimo. Aunque muchas personas podrían elegir el sábado o el domingo como sus jornadas favoritas, los especialistas encontraron una respuesta diferente.

El estudio, realizado por investigadores del London University College y publicado en la revista BMJ Salud Mental, consultó durante dos años a más de 50.000 personas para conocer cómo se sentían en distintos momentos de la semana.

Las encuestas incluyeron preguntas sobre el nivel de felicidad percibido y la satisfacción con la propia vida. Los resultados indicaron que los viernes concentran los mayores niveles de bienestar emocional.

Los investigadores explicaron que la razón principal está relacionada con el cambio de dinámica que ocurre al finalizar la semana laboral. La reducción de responsabilidades y la expectativa por el descanso generan una sensación positiva que impacta en el ánimo.

Además del día de la semana, el análisis tuvo en cuenta otros factores que pueden influir en la salud mental, como la hora del día y la estación del año. Según el trabajo, las mañanas suelen ser el momento en que las personas presentan mejor humor, debido al aumento natural del cortisol después de despertarse.

El estudio también señaló que las estaciones tienen un papel importante en el bienestar emocional. Durante el invierno pueden aumentar los síntomas asociados a la depresión y la ansiedad, mientras que en los meses de verano suelen predominar las emociones positivas.

De esta manera, el viernes aparece no solo como el inicio del fin de semana para millones de personas, sino también como una jornada en la que el cambio de rutina parece favorecer el estado de ánimo y la percepción de felicidad.

Fuente: TN

Te puede interesar
Lo más visto
ScreenHunter_111

Este Domingo Festejamos el Día del Niño

Locales31 de julio de 2026
Como es costumbre, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO organiza los festejos del Día del Niño, continuando con la propuesta surgida y consensuada en el marco de la Red de Instituciones Sancarlinas.
OSTTA- inst

Necrológicas Ostta Sepelios

Necrológicas26 de julio de 2026
Falleció hoy Domingo 26 de Julio en la ciudad de San Carlos Centro, a la edad de 83 años la Señora Noemí Lidia Nelida Polini viuda de Donadio. 
ScreenHunter_152

Comienza una obra clave: Desagüe pluvial de calle López y Planes

Locales30 de julio de 2026
La Presidenta Comunal Dra. Florencia Primo, junto al Ministro de Obras Públicas de la Provincia Lisandro Enrico, y el Secretario de Recursos Hídricos Nicolás Mijich, firmaron un convenio para la entrega de un aporte económico destinado a la ejecución de la obra de desagüe pluvial sobre calle López y Planes.
ScreenHunter_157

Sentido único de circulación en calle Almafuerte

Locales31 de julio de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO comunica que, a partir del día de hoy, VIERNES 31 DE JULIO, la calle ALMAFUERTE, en el tramo comprendido Mitre y Avenida Scalabrini Ortiz (frente al Paseo Parque de la Ciudad), tendrá exclusivamente sentido de circulación de Este a Oeste, siendo permitido el estacionamiento, solamente paralelo al cordón norte.
OSTTA- inst

Necrológicas Ostta Sepelios

Locales31 de julio de 2026
Falleció hoy Viernes 31 de Julio en Santa Fe a la edad de 87 años la señora, Mari Rosa Pascualina Carroza viuda de Ferrero. 