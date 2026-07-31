El viernes es el día que más felicidad genera, según la ciencia

El viernes es el día de la semana que genera mayor felicidad en las personas, según una investigación que analizó cómo influyen las rutinas y las obligaciones diarias en el estado de ánimo. Aunque muchas personas podrían elegir el sábado o el domingo como sus jornadas favoritas, los especialistas encontraron una respuesta diferente.

El estudio, realizado por investigadores del London University College y publicado en la revista BMJ Salud Mental, consultó durante dos años a más de 50.000 personas para conocer cómo se sentían en distintos momentos de la semana.

Las encuestas incluyeron preguntas sobre el nivel de felicidad percibido y la satisfacción con la propia vida. Los resultados indicaron que los viernes concentran los mayores niveles de bienestar emocional.

Los investigadores explicaron que la razón principal está relacionada con el cambio de dinámica que ocurre al finalizar la semana laboral. La reducción de responsabilidades y la expectativa por el descanso generan una sensación positiva que impacta en el ánimo.

Además del día de la semana, el análisis tuvo en cuenta otros factores que pueden influir en la salud mental, como la hora del día y la estación del año. Según el trabajo, las mañanas suelen ser el momento en que las personas presentan mejor humor, debido al aumento natural del cortisol después de despertarse.

El estudio también señaló que las estaciones tienen un papel importante en el bienestar emocional. Durante el invierno pueden aumentar los síntomas asociados a la depresión y la ansiedad, mientras que en los meses de verano suelen predominar las emociones positivas.

De esta manera, el viernes aparece no solo como el inicio del fin de semana para millones de personas, sino también como una jornada en la que el cambio de rutina parece favorecer el estado de ánimo y la percepción de felicidad.

Fuente: TN