El municipio dejará de emitir las boletas de tasas y contribuciones en formato papel

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que, en el marco de las acciones tendientes a la eliminación progresiva del uso del papel en los espacios de trabajo, y en adhesión a los Programas de Despapelización de la Administración Pública impulsados desde los distintos estamentos, a partir del 1° de Enero de 2027 ya no se imprimirán ni repartirán boletas correspondientes a la Tasa General de Inmuebles Urbanos, Rurales, Programa Municipal de Hábitat y Contribución de Mejoras.

Para acceder a las mismas los contribuyentes deberán contactarse vía e-mail a la dirección [email protected] detallando en el cuerpo del mensaje Titular, N° de CUIM y correo electrónico al que deben remitirse las boletas digitales.

También podrán descargarse en el sitio oficial sancarloscentro.com ingresando a la sección Trámites Online.

Por consultas dirigirse a la Sede de la Administración en horario de atención al público.