Se vienen nuevos paros universitarios y el gobierno nacional salió al cruce

Los profesores universitarios y el personal "no docente" realizarán este miércoles 12 de agosto un paro nacional, en el marco de un día de protesta por la ciencia. Capital Humano respondió con números y tildando a la medida de “ilegítima”. Además, se anunciaron huelgas de una semana del 18 al 22 de agosto.

La docencia universitaria realizará este miércoles 12 de agosto un paro nacional de 24 horas, en reclamo del pago de la "deuda salarial” y por el “cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario” por parte del Gobierno nacional. También hará lo propio el personal del sector "no docente".

La medida de fuerza -que afectará a la Universidad Nacional del Litoral (UNL)- se desarrollará en coincidencia con una jornada nacional de movilización en defensa de la ciencia, la tecnología y las universidades públicas.

Conadu Histórica (junto al gremio de base a nivel local), así como la federación nacional que nuclea a los no docentes, Fatun (junto a su sindicato con injerencia en Santa Fe), anunciaron que acompañarán y participarán de la jornada federal junto a trabajadores de los organismos de ciencia y tecnología y de las universidades nacionales.

En ese marco, científicos, técnicos y becarios convocaron a movilizarse con camisetas o banderas argentinas como símbolo de respaldo a la ciencia pública. La marcha tendrá lugar el miércoles a las 16 horas en el Obelisco, y en simultáneo, en distintas ciudades del país, entre ellas, Rosario.

El gremio docente sostiene que la protesta busca visibilizar el “desfinanciamiento y desmantelamiento” del sistema científico y universitario. Entre sus reclamos menciona proyectos estratégicos paralizados, pérdida de puestos de trabajo, expulsión de investigadores y jóvenes profesionales, becas que no se renuevan y la desarticulación de organismos científicos.

En el plano salarial, el sindicato reclama “el pago total de la deuda que el Gobierno mantiene con la docencia universitaria y preuniversitaria”, que según el sindicato asciende al 28,5% a junio. También exige el pago de los retroactivos generados por el supuesto incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Qué respondió el Gobierno

Frente a la medida de fuerza, el Ministerio de Capital Humano aseguró -mediante un comunicado de prensa conocido en las últimas horas- que el Gobierno nacional “continúa dando cumplimiento a las obligaciones correspondientes al sistema universitario nacional”, tanto en materia de hospitales universitarios como de salarios y gastos de funcionamiento.

En materia de hospitales universitarios, la cartera informó que al 10 de agosto había transferido a la Universidad de Buenos Aires $ 20.000 millones y que otros $ 20.000 millones se encontraban devengados y “en proceso de transferencia”. También informó fondos para la Universidad Nacional de Cuyo y asignaciones en trámite para los hospitales de las universidades nacionales de Córdoba y La Rioja.

Sobre los salarios, Capital Humano señaló que transfirió $ 666.823 millones correspondientes a gastos en personal e incrementos salariales de junio y a la primera cuota del aguinaldo, mientras que para julio asignó otros $ 448.544 millones. El Ministerio sostuvo que "continúa cumpliendo el acta paritaria firmada el 10 de junio" con los gremios docentes y no docentes universitarios y que los aumentos “se están abonando de acuerdo con los montos, plazos y el cronograma establecidos oportunamente”.

El Gobierno, además, cuestionó la medida de fuerza y la calificó como un paro “ilegítimo”, al sostener que responde a “motivaciones políticas” y que “no tiene como prioridad la educación”. Según el comunicado, “los únicos damnificados por estas medidas de fuerza son los estudiantes”.

Una semana completa

El paro de este miércoles forma parte de un plan de lucha más amplio de Conadu Histórica. El gremio anunció una “semana de paro nacional de la docencia universitaria del 18 al 22 de agosto” -tras el feriado del lunes 17-, por lo que la protesta continuará durante 5 jornadas consecutivas.

Las medidas de fuerza buscan que el Gobierno cumpla con el "pago de lo adeudado" y, además, con la ley de Financiamiento y con lo establecido en la cautelar, particularmente en lo referido a los artículos de salarios y becas. Sin embargo, el Gobierno recién convocó a una nueva paritaria para el 1° de septiembre, lo que es leído por los sindicatos como que “no habrá aumento hasta ese momento, por lo que llegaremos a septiembre con dos meses -julio y agosto- sin ningún incremento salarial”. Fuente: El Litoral