Estudiantes de la Escuela N° 359 visitaron Desinmec para conocer sus prácticas ambientales

Durante la mañana del lunes, estudiantes y docentes de 5° grado de la Escuela N° 359 “Manuel Belgrano” de San Carlos Sud visitaron las instalaciones de la empresa Desinmec, donde tuvieron la oportunidad de conocer de cerca las distintas acciones que se llevan adelante en materia de cuidado del medio ambiente.

Durante el recorrido por la fábrica, los alumnos conocieron la huerta y se interiorizaron sobre el funcionamiento de los paneles solares y el biodigestor. Además, pudieron observar cómo se desarrolla el circuito de reciclaje mediante el cual los residuos generados en la planta son transformados en nuevos recursos.

La visita permitió a los estudiantes acercarse de manera práctica a diferentes herramientas y procesos vinculados con la sustentabilidad, despertando un marcado interés y curiosidad entre los chicos.

Desde Desinmec destacaron la importancia de este tipo de encuentros y señalaron que el entusiasmo demostrado por los estudiantes constituye un estímulo para continuar fortaleciendo el compromiso con el cuidado del ambiente y la incorporación de prácticas sustentables.