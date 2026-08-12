Servicio de la Escucha en la Capilla “San José Obrero” y en la Parroquia “San Carlos Borromeo”: un espacio para compartir, aliviar y encontrar acompañamiento

El Centro de Espiritualidad Santa María invita a la comunidad de San Carlos Centro a participar del “Servicio de la Escucha”, una propuesta destinada a brindar un espacio de acompañamiento, escucha y contención.

La iniciativa propone a quienes se acerquen la posibilidad de “desahogar el corazón”, expresar penas, angustias y deseos, aliviar el peso de las preocupaciones y encontrar un momento de reflexión sobre las situaciones de la vida cotidiana.

Desde el Centro de Espiritualidad destacan que el servicio busca también ayudar a reconocer la presencia de Dios en lo pequeño y cotidiano, ofreciendo un espacio de encuentro basado en la escucha, la empatía y la misericordia. “Te entregamos nuestro tiempo y sigilo”, señala la invitación.

El Servicio de la Escucha funciona en la Capilla “San José Obrero”, los segundos y cuartos martes de cada mes, de 14 a 15:30 horas. Asimismo, se encuentra disponible en la Parroquia “San Carlos Borromeo”, los viernes de 17 a 18:30 horas, en San Carlos Centro.

Para obtener mayor información o realizar consultas, los interesados pueden comunicarse con Stella (3404 519223) o Mariela (3404 513106). También pueden ingresar al sitio web www.centrosantamaria.org.