Servicio de la Escucha en la Capilla “San José Obrero” y en la Parroquia “San Carlos Borromeo”: un espacio para compartir, aliviar y encontrar acompañamiento

El Centro de Espiritualidad Santa María invita a la comunidad de San Carlos Centro a participar del “Servicio de la Escucha”, una propuesta destinada a brindar un espacio de acompañamiento, escucha y contención.
Locales12 de agosto de 2026

El Centro de Espiritualidad Santa María invita a la comunidad de San Carlos Centro a participar del “Servicio de la Escucha”, una propuesta destinada a brindar un espacio de acompañamiento, escucha y contención.

La iniciativa propone a quienes se acerquen la posibilidad de “desahogar el corazón”, expresar penas, angustias y deseos, aliviar el peso de las preocupaciones y encontrar un momento de reflexión sobre las situaciones de la vida cotidiana.

Desde el Centro de Espiritualidad destacan que el servicio busca también ayudar a reconocer la presencia de Dios en lo pequeño y cotidiano, ofreciendo un espacio de encuentro basado en la escucha, la empatía y la misericordia. “Te entregamos nuestro tiempo y sigilo”, señala la invitación.

El Servicio de la Escucha funciona en la Capilla “San José Obrero”, los segundos y cuartos martes de cada mes, de 14 a 15:30 horas. Asimismo, se encuentra disponible en la Parroquia “San Carlos Borromeo”, los viernes de 17 a 18:30 horas, en San Carlos Centro.

Para obtener mayor información o realizar consultas, los interesados pueden comunicarse con Stella (3404 519223) o Mariela (3404 513106). También pueden ingresar al sitio web www.centrosantamaria.org.

15062019-parroquia
WhatsApp Image 2026-08-11 at 09.44.01
Te puede interesar
ScreenHunter_062

Se vienen nuevos paros universitarios y el gobierno nacional salió al cruce

Locales12 de agosto de 2026
Los profesores universitarios y el personal "no docente" realizarán este miércoles 12 de agosto un paro nacional, en el marco de un día de protesta por la ciencia. Capital Humano respondió con números y tildando a la medida de “ilegítima”. Además, se anunciaron huelgas de una semana del 18 al 22 de agosto.
ScreenHunter_060

El municipio dejará de emitir las boletas de tasas y contribuciones en formato papel

Locales12 de agosto de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que, en el marco de las acciones tendientes a la eliminación progresiva del uso del papel en los espacios de trabajo, y en adhesión a los Programas de Despapelización de la Administración Pública impulsados desde los distintos estamentos, a partir del 1° de Enero de 2027 ya no se imprimirán ni repartirán boletas correspondientes a la Tasa General de Inmuebles Urbanos, Rurales, Programa Municipal de Hábitat y Contribución de Mejoras.
ScreenHunter_059

4 de septiembre: Día del Inmigrante

Locales12 de agosto de 2026
EL GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a participar del Acto Oficial por el DÍA DEL INMIGRANTE, en homenaje a las raíces, el trabajo y las tradiciones de quienes forjaron nuestra identidad, a realizarse el VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE a las 19:30 hs. en la Plazoleta “Los Colonizadores” (San Martín y E. López).
ScreenHunter_058

“La adicción se ve y se siente”: un espacio de acompañamiento en Casa Tía Margarita

Locales11 de agosto de 2026
El Grupo de Acompañamiento El Buen Pastor – San Francisco de Asís invita a la comunidad a participar de un espacio destinado a acompañar y brindar contención a personas que atraviesan situaciones relacionadas con las adicciones, así como también a sus familiares y amigos. Los encuentros se realizan los martes a las 20 horas, en Casa Tía Margarita, ubicada en Belgrano y A. Gaminara, en San Carlos Centro.
Lo más visto
ScreenHunter_046

En una semana hubo 37 allanamientos y 26 detenidos por microtráfico y abuso de armas en los departamentos La Capital, Las Colonias (San Jerónimo Norte) y San Justo

Policiales10 de agosto de 2026
Los operativos se realizaron en las ciudades de Santa Fe, Rafaela, Frontera, San Justo y en San Jerónimo Norte. En una vivienda del barrio Barranquitas, en la capital provincial, se secuestró un arsenal con 12 armas de fuego. En total, los procedimientos permitieron incautar más de 1,1 kilos de cocaína, equivalentes a unas 2.000 dosis.
ScreenHunter_052

Firma de convenio Munigestión 2026

Política11 de agosto de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO renovó su compromiso para la continuidad del Programa de Capacitación MUNIGESTIÓN, mediante un acto que se concretó recientemente en la Universidad Nacional del Litoral, con la firma del respectivo Convenio por parte de su Rectora, Laura Tarabella, el Rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, y el Intendente Juan José Placenzotti.
ScreenHunter_058

“La adicción se ve y se siente”: un espacio de acompañamiento en Casa Tía Margarita

Locales11 de agosto de 2026
El Grupo de Acompañamiento El Buen Pastor – San Francisco de Asís invita a la comunidad a participar de un espacio destinado a acompañar y brindar contención a personas que atraviesan situaciones relacionadas con las adicciones, así como también a sus familiares y amigos. Los encuentros se realizan los martes a las 20 horas, en Casa Tía Margarita, ubicada en Belgrano y A. Gaminara, en San Carlos Centro.
ScreenHunter_060

El municipio dejará de emitir las boletas de tasas y contribuciones en formato papel

Locales12 de agosto de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que, en el marco de las acciones tendientes a la eliminación progresiva del uso del papel en los espacios de trabajo, y en adhesión a los Programas de Despapelización de la Administración Pública impulsados desde los distintos estamentos, a partir del 1° de Enero de 2027 ya no se imprimirán ni repartirán boletas correspondientes a la Tasa General de Inmuebles Urbanos, Rurales, Programa Municipal de Hábitat y Contribución de Mejoras.