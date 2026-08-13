Más capacitaciones gratuitas para emprendedores

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa con el desarrollo de Capacitaciones para Emprendedores  en el marco de los distintos cursos y talleres que de manera totalmente gratuita se dictan en las distintas dependencias Municipales.
Locales13 de agosto de 2026

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa con el desarrollo de Capacitaciones para Emprendedores  en el marco de los distintos cursos y talleres que de manera totalmente gratuita se dictan en las distintas dependencias Municipales.

En esta ocasión se ha dispuesto dictar el curso de “De la Idea al Emprendimiento: Diseñando tu Modelo de Negocio con Canvas”.

Esta capacitación tiene como propósito acompañar a emprendedores, personas con ideas de negocios y pequeños productores en el diseño y evaluación de sus proyectos, promoviendo el desarrollo de competencias orientadas a fortalecer el ecosistema emprendedor local.

Destinada a emprendedores en actividad, personas que deseen iniciar un emprendimiento, artesanos y productores locales, estudiantes de nivel secundario y terciario, y público en general interesado en desarrollar proyectos productivos o de servicios, tendrá lugar los días MARTES 18 Y 25 DE AGOSTO DE 19 A 21 HS. EN EL CENTRO COMUNITARIO “BARRIO OESTE”, sito en T. Lubary y Pje. Juan Manuel de Rosas de nuestra ciudad.

Inscripciones vía WhatsApp al 3404530605.

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