Más capacitaciones gratuitas para emprendedores

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa con el desarrollo de Capacitaciones para Emprendedores en el marco de los distintos cursos y talleres que de manera totalmente gratuita se dictan en las distintas dependencias Municipales.

En esta ocasión se ha dispuesto dictar el curso de “De la Idea al Emprendimiento: Diseñando tu Modelo de Negocio con Canvas”.

Esta capacitación tiene como propósito acompañar a emprendedores, personas con ideas de negocios y pequeños productores en el diseño y evaluación de sus proyectos, promoviendo el desarrollo de competencias orientadas a fortalecer el ecosistema emprendedor local.

Destinada a emprendedores en actividad, personas que deseen iniciar un emprendimiento, artesanos y productores locales, estudiantes de nivel secundario y terciario, y público en general interesado en desarrollar proyectos productivos o de servicios, tendrá lugar los días MARTES 18 Y 25 DE AGOSTO DE 19 A 21 HS. EN EL CENTRO COMUNITARIO “BARRIO OESTE”, sito en T. Lubary y Pje. Juan Manuel de Rosas de nuestra ciudad.

Inscripciones vía WhatsApp al 3404530605.







