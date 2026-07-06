Patricio Lobo del Club Central se encuentra jugando para Gimnasia y Esgrima de La Plata

El Club Central San Carlos expresó su orgullo por la participación de Patricio Lobo, arquero de sus categorías formativas, quien se encuentra defendiendo los colores de Gimnasia y Esgrima de La Plata en un torneo que se disputa en la localidad de Villa Ocampo.
Polideportivo06 de julio de 2026

El Club Central San Carlos expresó su orgullo por la participación de Patricio Lobo, arquero de sus categorías formativas, quien se encuentra defendiendo los colores de Gimnasia y Esgrima de La Plata en un torneo que se disputa en la localidad de Villa Ocampo.

Desde la institución sancarlina hicieron llegar sus felicitaciones al joven futbolista y le desearon el mayor de los éxitos en esta nueva experiencia deportiva, destacando el compromiso y el esfuerzo que viene demostrando en su etapa de formación.

La participación de jugadores surgidos de las divisiones inferiores en competencias de este nivel representa un importante reconocimiento al trabajo que se desarrolla en el fútbol formativo de Central San Carlos, además de constituir un incentivo para los demás jóvenes que integran las categorías infantiles y juveniles del club.

La institución reafirmó su acompañamiento a Patricio Lobo en este desafío, confiando en que esta experiencia contribuirá a su crecimiento tanto deportivo como personal.

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