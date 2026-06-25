Miércoles 8 de julio: Teatro en el Centro Municipal de Actividades Culturales

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a disfrutar de la obra de teatro “ROSA DE DOS AROMAS”, del Grupo Esopo, con entrada totalmente libre y gratuita, el MIÉRCOLES 8 DE JULIO a las 20:30 hs. en la Sala “Luis Mansilla” del Centro Municipal de Actividades Culturales.

Dos mujeres de vidas y caracteres muy diferentes se encuentran en el mismo lugar y bajo circunstancias parecidas. Una, sumamente liberal y extrovertida y, la otra, conservadora y sumisa. El presente las une y sus pasados las entrelazan en esta divertida y conmovedora historia que pone en escena el cuidado compartido y la solidaridad íntima de dos mujeres ante la adversidad. “ROSA DE DOS AROMAS”, con las actuaciones de Noris Humeler y Silvia Paredes, bajo la dirección de Alejo Degiorgis.