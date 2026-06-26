Triple coronación para el hockey de Argentino

El hockey del Club Atlético Argentino volvió a ratificar su gran presente deportivo al consagrarse campeón del Torneo Dos Orillas en las categorías Sub 14, Reserva y Primera División.

Las tres consagraciones son el resultado del trabajo sostenido que la institución viene realizando en la disciplina, gracias al compromiso de jugadoras, cuerpos técnicos, familias y dirigentes que acompañan y fortalecen el crecimiento del hockey albiceleste.

Alcanzar el título en tres categorías refleja la solidez de un proyecto deportivo que apuesta a la formación integral de sus deportistas y al desarrollo de todas las divisiones, consolidando un presente que invita a seguir creciendo.

Desde el Club Atlético Argentino felicitan a las jugadoras, entrenadores y colaboradores por este nuevo logro, que llena de orgullo a toda la institución.