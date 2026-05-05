El Planetario Móvil aterriza en nuestra ciudad







El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a visitar el PLANETARIO MÓVIL que, en coincidencia con el inicio de las vacaciones de invierno, se instalará en el Paseo Parque de la Ciudad el SÁBADO 4 DE JULIO.

La innovadora propuesta, en una extensa jornada con fines educativos y de entrenamiento, proporcionará una experiencia única, con temáticas por demás de atractivas para todas las edades:

- Entre las 10 y las 18 hs. el Cosmos y Nuestro Universo, Dinosaurios, Aventura Submarina y los imperdibles estrenos “RESCATANDO LA LUZ DEL SOL” y “ARDILLAS ESPACIALES”.

- Entre las 18 y las 20 hs. los shows inéditos en 360° de “QUEEN” y “SODA STEREO”.

EL VIAJE MÁS INCREÍBLE LLEGA A NUESTRO MAYOR PULMÓN VERDE CON ESPECTÁCULOS PARA TODA LA FAMILIA.



ACCESO TOTALMENTE LIBRE Y GRATUITO.