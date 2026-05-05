El Planetario Móvil aterriza en nuestra ciudad

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a visitar el PLANETARIO MÓVIL que, en coincidencia con el inicio de las vacaciones de invierno, se instalará en el Paseo Parque de la Ciudad el SÁBADO 4 DE JULIO.
Locales05 de mayo de 2026

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El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a visitar el PLANETARIO MÓVIL que, en coincidencia con el inicio de las vacaciones de invierno, se instalará en el Paseo Parque de la Ciudad el SÁBADO 4 DE JULIO.

La innovadora propuesta, en una extensa jornada con fines educativos y de entrenamiento, proporcionará una experiencia única, con temáticas por demás de atractivas para todas las edades:

-    Entre las 10 y las 18 hs. el Cosmos y Nuestro Universo, Dinosaurios,  Aventura Submarina y los imperdibles estrenos “RESCATANDO LA LUZ DEL SOL” y “ARDILLAS ESPACIALES”.

-    Entre las 18 y las 20 hs. los shows inéditos en 360° de “QUEEN” y “SODA STEREO”.

  EL VIAJE MÁS INCREÍBLE LLEGA A NUESTRO MAYOR PULMÓN VERDE CON ESPECTÁCULOS PARA TODA LA FAMILIA.
 

ACCESO TOTALMENTE LIBRE Y GRATUITO.

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Este sábado: Ajedrez en Plaza San Martín

Locales04 de mayo de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a participar de la propuesta denominada “Ajedrez en tu Plaza” que se llevará a cabo ESTE SÁBADO 9 DE MAYO de 14 a 17 hs. en Plaza San Martín.
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Nuevas conferencias de Alejandro Schujman en nuestra ciudad

Locales04 de mayo de 2026
Luego del éxito de sus visitas anteriores, la firme decisión del Intendente Juan José Placenzotti de sostener en el tiempo estas acciones hace posible que el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO ofrezca nuevamente a la comunidad las charlas del reconocido Psicólogo especialista en adolescencia y adicciones LIC. ALEJANDRO SCHUJMAN.
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