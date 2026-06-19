Falleció hoy Viernes 19 de Junio en San Carlos Centro a la edad de 82 años, la Señora Claribel Josefa viuda de Escobar.

Sus retos serán velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro hasta la medianoche de hoy y se abrirá la sala a partir de mañana Sábado 20 de Junio a las 7:00 horas, partiendo el cortejo fúnebre a las 10:00 horas desde la sala hacia el Crematorio municipal de San Carlos Centro. Nuestras condolencias a sus familiares. Necrológicas Ostta Sepelios